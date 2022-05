Tuhý boj do konca. V Trenčíne rozhodli pokutové kopy. Kto z firiem napokon zvíťazil?

V sobotu 28. mája sa v trenčianskej športovej hale zišlo 11 firiem, ktoré bojovali v regionálnom kole Ligy zamestnancov.

TRENČÍN. V sobotu sa všetky oči futbalových fanúšikov okrem finále Ligy majstrov upierali do Mestskej športovej haly v Trenčíne, kde sa stretlo 11 tímov z Trenčianskeho kraja a rozdalo si to v boji regionálneho kola Ligy zamestnancov. Pripravila ho redakcie MY Trenčín.

Mužstvá boli rozdelené do dvoch základných skupín. V skupine A sa predstavilo päť tímov, v skupine B ich bolo šesť. Jeden zápas trval 10 minút. Následne najlepšie štyri tímy postúpili do štvrťfinále, kde sa hralo krížovým spôsobom.

Základnej skupine A kraľovali zástupcovia spoločnosti Hella Slovakia Lighting, s.r.o. Trenčín so ziskom desať bodov. Na druhej priečke so siedmimi bodmi skončil Leoni Wiring System Slovakia, s.r.o. O tom, že z tretieho miesta postúpi Magna Slovteca, s.r.o., rozhodol pri rovnosti bodov s Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. lepší vzájomný zápas. Na piatej priečke sa umiestnili chlapci z TRENS SK, a.s. a turnaj sa pre nich skončil.

Skupinu B ovládli zamestnanci Hella Slovakia Lighting, s.r.o. Kočovce, ktorí body stratili iba po remíze proti TIMM Slovakia, s.r.o. Druhé miesto obsadilo so ziskom desiatich bodov Akebono Brake Slovakia, s.r.o.. Iba o bod menej získal Adient Slovakia, s.r.o. a posledným postupujúcim bol osembodový TIMM Slovakia, s.r.o. Piaty Gleistein Slovakia, s.r.o. a šiesty SAG Slovakia, s.r.o. do vyraďovacej fázy nepostúpili.

Turnaj následne pokračoval súbojmi play off. Od štvrťfinále sa hrali zápasy už na 15 minút. V prípade remízy nasledovali strely zo značky pokutového kopu. A o zaujímavé momenty nebola núdza.

Hella Slovakia Lighting, s.r.o. Trenčín ako favorit nedokázala proti TIMM Slovakia, s.r.o. streliť gól napriek celozápasovej územnej prevahe. Azda najväčšiu šancu spálil Geschwandtner. V penaltovom rozstrele mal viac pokoja na kopačkách TIMM Slovakia, s.r.o.

V druhom štvrťfinálovom stretnutí strelil Jambor dva rýchle góly a nasmeroval Magna Slovteca, s.r.o. k pohodlnému víťazstvu 3:0. Ani druhý víťaz základnej skupiny Hella Slovakia Lighting, s.r.o. Kočovce v boji o najlepšiu štvorku neuspel. Po základnej hracej dobe bol stav proti Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. vyrovnaný 2:2. V penaltách mali viac rozvahy výrobcovia kotlov a zvíťazili 0:2. Posledným semifinalistom sa stalo Leoni Wiring System Slovakia, s.r.o., ktoré viedlo už 3:0, lenže dva góly Nkokola z Adient Slovakia, s.r.o zdramatizovali zápas. Napokon však Leoni strelilo štvrtý gól a šlo do boja o medaily.

V prvom semifinále strelila Magna Slovteca,s.r.o. dva góly po sebe a radovala sa z postupu do finále. Druhým účastníkom boja o víťazný pohár sa stali hráči Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o., ktorí vyrovnali stav z 0:3 na 3:3 a v penaltovej lotérii mali pevnejšie nervy.

Súboj o bronz rozhodol Lukáč, ktorý sa v zápasoch play off rozstrieľal a výraznou mierou sa pričinil o to, že Leoni Wiring System Slovakia, s.r.o. získali bronz.

Vo finále šiel Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o. do rýchleho vedenia vďaka Mandincovi. Magna Slovteca, s.r.o. vyrovnala v absolútnom závere z kopačky Kukuču.

Mužstvo z Trenčianskych Stankoviec sa ukázalo ako penaltový špecialista a zvíťazilo aj tretíkrát, v tomto prípade 2:0. Vďaka triumfu si zabezpečilo postup do ďalšieho kola a šancu zabojovať aj o prvú cenu – letecký zájazd na zahraničný futbalový šláger.

Najlepším strelcom turnaja bol so siedmimi gólmi Oleh Liknarovych z Leoni Wiring System Slovakia, s.r.o., najlepší hráč bol vyhlásený Maxim Tartasyuk z Hella Slovakia Lighting, s.r.o. Kočovce. Titul najlepšieho gólmana si odniesol Roman Sedláček z TIMM Slovakia, s.r.o.

O hladký priebeh turnaja sa staral treťoligový rozhodca Miroslav Tarabus a Peter Schwandtner z MÚMF Trenčín.

Skupina A

Trens – Magna 0:3 (Jambor, Kotvan, Kukuča), Leoni – Vaillant 0:1 (Kobela), Magna – Leoni 1:2 (Kotvan – Igaz, Blažej), HELLA Trenčín – Trens 1:0 (Bolček), Leoni – Hella Trenčín 2:2 (Liknarovych 2 – Repa 2), Vaillant – Magna 0:1 (Repka), HELLA Trenčín – Vaillant 2:0 (Repa 2), Trens – Leoni 0:4 (Liknarovych 2, Lukáč, Drobný), Vaillant – Trens 2:0 (Prekop 2), Magna – HELLA Trenčín 0:1 (Breznický).

1. Hella Trenčín 4 3 1 0 6:2 10

2. Leoni 4 2 1 1 8:4 7

3. Magna 4 2 0 2 5:3 6

4. Vaillant 4 2 0 2 3:3 6

5. Trens 4 0 0 4 0:10 0

Skupina B

HELLA Kočovce – Gleistein 1:0 (Tartasyuk), SAG – ADIENT 0:3 (Országh 2, Jantoš), Akebono – TIMM 2:2 (Šmatlák, Cingel - Schwandtner, M. Ševčík), Gleistein – TIMM 0:2 (M. Ševčík, Schwandtner), ADIENT – Akebono 0:1 (Cingel), HELLA Kočovce – SAG 5:0 (Tartasyuk 4, Dzurik), SAG – Gleistein 2:2 (Jiříček, Beňo – Šišovský, vlastný), Akebono – HELLA Kočovce 0:1 (Tartasyuk), TIMM – ADIENT 0:1 (Országh), Gleistein – Adient 1:2 (Bračík – Kvasnička, Országh), HELLA Kočovce – TIMM 0:0, SAG – Akebono 0:2 (Cingel, Slovák), Akebono – Gleistein 3:0 (Cingel 2, Kotrha), ADIENT – HELLA Kočovce 0:1 (Pagáč), TIMM – SAG 6:0 (Ondriška 2, Schwandtner, M. Ševčík, R. Ševčík, Bobák)

1. Hella Kočovce 5 4 1 0 8:0 13

2. Akebono 5 3 1 1 8:3 10

3. ADIENT 5 3 0 2 6:3 9

4. TIMM 5 2 2 1 10:3 8

5. Gleistein 5 0 1 4 3:10 1

6. SAG 5 0 1 4 2:18 1

Štvrťfinále: Hella Trenčín – TIMM 0:0, 2:3 na pokutové kopy, Akebono – Magna 0:3 (Jambor 2, Kukuča), Hella Kočovce – Vaillant 2:2, 0:2 na pokutové kopy (Tartasyuk, Vilímek – Mandinec 2), Leoni – ADIENT 4:2 (Igaz, Lukáč, Galko, Liknarovych – Nkokolo 2), semifinále: TIMM – Magna 0:2 (J. Viselka, Jambor), Vaillant – Leoni 3:3, 4:3 na pokutové kopy (Prekop, Králik, Mandinec – Lukáč 2, Liknarovych), o 3. miesto: Timm – Leoni 1:2 (Schwandtner – Lukáč 2), finále: Vaillant – Magna 1:1, 2:0 na pokutové kopy (Mandinec – Kukuča).

Konečné poradie: 1. Vaillant, 2. Magna, 3. Leoni,4. TIMM, 5. Hella Kočovce, 6. Hella Trenčín, 7. Akebono, 8. ADIENT, 9. Gleinstein, 10. SAG, 11. TRENS

AKO NASTÚPILI

Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o.

František Králik, Jakub Prekop, Jakub Dohňanský, Lukáš Kobela, Matej Žabka, Patrik Mandinec, Maroš Ševčík, Michal Mikolášek, Daniel Jančovič, Michal Stano

Magna Slovteca s.r.o.

Marek Klas, Ján Viselka, Marek Viselka, Branislav Kukuča, Matúš Líška, Igor Jambor, Peter Kotvan, Michal Repka, Ahmed Marouani

LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r.o.

Dávid Balent, Tomáš Blažej, Martin Beránek, Marek Koníček, Michal Galko, Martin Bočák, Jozef Igaz, Oleh Liknarovych, Patrik Lukáč, Michal Drobný

TIMM Slovakia, s.r.o.

Roman Sedláček, Martin Sedláček, Ivan Schwandtner, Michal Ševčík, Róbert Ševčík, Jozef Bobák, Boris Húdek, Lubomír Hošo, Peter Vavrúš, Pavol Ondriška

HELLA Slovakia Lightning, s.r.o Kočovce

Lukáš Dzurik, Zdeno Bako, Martin Vilimek, Adam Michalec, Dejan Vujic, Matúš Komarňanský, Maksym Tartasiuk, Peter Baďura, Štefan Andrej, Andrej Pagáč

HELLA Slovakia Lightning, s.r.o. Trenčín

Ondrej Breznický, Richard Geschwandtner, Miroslav Sirotný, Jakub Bolček, Matúš Gajdošík, Vojtech Brezovák, František Petrík, Jozef Oravec, Matúš Repa, Ivan Stoyanov

AKEBONO Brake Slovakia, s.r.o.

Andrej Varga, Filip Štefaničák, Jakub Cingel, Denis Šmatlák, Kamil Blaško, Matej Slovák, David Kotrha, Miroslav Vitikáč, Ali Harroud

ADIENT Slovakia, s.r.o.

Tomáš Cagala, Juraj Bagín, Dominik Kvasnička, Judali Echreme Jerbeche Nkokolo, Ján Mišák, Dominik Jantoš, Radomír Zradula, Miroslav Országh

Gleistein Slovakia, s.r.o.

Stanislav Cagalinec, Juraj Zahradník, Šimon Šišovský, Anton Gabriel, Pavol Masteš, Ján Bahno, Ľudovít Bračík, Tibor Matúška, Marián Matúška

SAG Slovakia, s.r.o.

Peter Beňo, Maroš Hofierka, Dušan Remšík, Michal Šmatlák, Josef Jiříček, Róbert Marušinec, Ivan Žiaček

TRENS SK, a.s.

Jaroslav Matej, Pavol Mačas, Pavol Pecháček, Ondrej Dubnička, Adam Benko, Erik Pučkovica, Dominik Hanko, Miroslav Gábor, Miroslav Brachtír, Lukáš Biras