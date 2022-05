P. Halabrín: Samosprávy sú riešiteľom 90 percent úloh v prospech ľudí a rodín

Mesto Myjava sa pripojilo k štrajkovej pohotovosti Združenia miest a obcí Slovenska.

MYJAVA. Mesto Myjava sa pripojilo k štrajkovej pohotovosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Samosprávy sú riešiteľom a garantom 90 percent úloh a práve v prospech ľudí a rodín. Uviedol pre TASR primátor Myjavy Pavel Halabrín.

Ako doplnil, samosprávy zabezpečujú takmer všetko, čo ľudia potrebujú a denne sa musia i obyvateľom zodpovedať. "Terajší prístup vlády k samospráve, arogancia a ignorovanie obcí a miest zo strany členov vlády, porušovanie ústavy pri financovaní úloh, ktoré štát dáva, legislatívne riešenia bez komunikácie s tými, ktorých sa to týka. Robím v samospráve 31 rokov, ale toto som ešte nezažil. Potvrdzuje to len absolútne nepochopenie a neschopnosť terajšej vládnej zostavy," uviedol primátor mesta.

"Vyjadrenia Igora Matoviča, že samospráva kolaborovala s Ficom a Pellegrinim a vykrádala špajzy rodinám, hovoria o strate súdnosti. Je mi ľúto, že terajší členovia vlády a poslanci Národnej rady SR takto vystupujú. Je to absolútne popieranie princípov partnerstva a spolupráce," povedal pre TASR Halabrín.

"Nie je pravda, že samosprávy budú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Napriek prijatiu balíka pomoci rodinám samosprávy v tomto i v ďalšom roku budú mať viac," vyhlásil minister financií Igor Matovič (OĽANO). Zároveň tvrdí, že štát pomôže každej samospráve, ktorá by sa mala dostať do problémov pre vysoké ceny energií. Je však podľa neho potrebné porovnávať samosprávy medzi sebou, ktorá koľko míňa na vlastnú "obživu". "Poctivým samosprávam určite podáme pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi," podotkol minister.