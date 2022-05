FOTO: V rámci obnovy sídliska Štvrť SNP umiestnili do pamätníku časovú schránku

Do časovej kapsuly v Trenčianskych Tepliciach vložili okrem iných predmetov aj fľašu domácej liehoviny.

TRENČIANSKE TEPLICE. Mesto Trenčianske Teplice vložilo do pamätníku na sídlisku Štvrť SNP časovú schránku. Urobili tak v rámci celkovej rekonštrukcie sídliska, ktoré sa pomaly chýli ku koncu.

Socha je súčasťou centrálnej zóny sídliska od roku 1981, donedávna nebol známy ani jej autor. Túto informáciu sa v roku 2022 podarilo nakoniec vypátrať predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Odkaz pre budúce generácie

Časovú schránku umiestnili do pamätníka pri príležitosti rozsiahlej rekonštrukcie sídliska. Ako informoval Miloš Mičega z Mestského úradu Trenčianske Teplice, inšpiráciu k tomuto nápadu čerpali z viacerých zdrojov.

„Inšpiroval som sa aj Trenčínom, spomenul som si aj na Bratislavu, v ktorej sa nedávno medializovalo nájdenie časovej schránky. Som rád, že sa to ujalo s tým, že táto socha tu bola 40 rokov nedotknutá, tak verím, že to tak zostane aj ďalších 40 rokov,“ povedal dúfajúc, že obsah časovej schránky nájdu ďalšie generácie v rovnakej forme, v akej ho do pamätníku vložili.

Podľa jeho slov do kapsule vložili okrem mincí a fľaše domácej liehoviny, najmä tlačoviny.