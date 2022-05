VII. LIGY: Postupová prehra Súče, desať statočných Lehoťanov, Skalka necestovala, nezlomní Beckovčania + TOP hráči zápasov

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a TOP hráčov zápasov zo VII. líg.

VII. SEVER

o titul

Selec – Nemšová 4:2 (2:0)

Domáci vstúpili do zápasu koncentrovanejšie a po polhodine hry aj šli do vedenia. O prvý úspech Selca sa postaral Zaťko a o dve minúty na to pridal druhý úspech Opatovský. V druhom polčase hostia chceli niečo s výsledkom urobiť. V 54. min k tomu boli bližšie po góle Patrika Húdeka. Následne prišli chvíle domáceho kanoniera Opatovského, ktorý v 67. min pridal na 3:1 a o osem minút aj na 4:1. V závere výsledok už iba kozmeticky upravil Vavruš. Vzhľadom na prehru už Nemšová prvá v lige skončiť nemôže.

