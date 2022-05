O štrnástom dôchodku i zdražovaní služieb autoservisov. Vyšli nové MY noviny

V aktuálnom čísle taktiež nájdete 32-stranový časopis s úlohami pre deti.

Tento týždeň sa okrem iného dočítate:

- Výrazné zdražovanie základných potravín ohrozuje najmä dôchodcov. Pomohol by im štrnásty dôchodok. Plánuje o ňom rezort práce rokovať?

- Skupina poslancov za najväčšie sídlisko Juh uspela na druhýkrát s návrhom, ktorý riešil reguláciu hazardu. Koľko peňazí doposiaľ ľudia minuli v herniach?

- Oprava "panelky" sa môže predražiť aj o 30 percent. Čo spôsobilo zdraženie?

- Zdraželi aj služby autoservisov. Ako sa to odrazí na cenách poistného?

- Prírodné kúpalisko v Opatovej pripravujú na letnú sezónu. Slúžiť však bude najmä deťom z letných táborov. Bude mať do bazénu prístup aj verejnosť?

- Pandémia zapríčinila rast cien aj v hudobnom priemysle. Zaplatiť hviezdy na

festivale je čoraz drahšie, vraví šéf Pohody, Michal Kaščák.

- Súčasťou novín je aj tento týždeň MY magazín s TV programom.



- Martin Škrtel sa do svetového futbalu posunul z Trenčína. Zdravotný stav ho teraz donútil ukončiť svoju kariéru. Aké sú jeho plány do budúcna?

- Zároveň vám tradične prinášame sumár krajského futbalu v kocke.

