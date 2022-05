REGIONÁLNY FUTBAL: Dráma v D. Srní, Turná opäť v čele, desať statočných Lehoťanov, veľký obrat Hrádku + TOP hráči zápasov

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek od III. po VIII ligy + TOP hráči zápasov.

III. LIGA

Kalná n/Hr. - Nové Mesto 2:2 (1:1)

V prvom polčase mali hostia s vetrom optickú prevahu. Domáci to skúšali nakopávanými loptami za obranu súpera. V 29. min. Szokol po peknej akcii otvoril skóre. Pred odchodom do kabín vyrovnal skúsený Živčic. Druhý polčas poznačil silný vietor a na kráse futbalu to nepridalo. V 60. min. Borsuk peknou strelou dostal domácich do vedenia, ale v 74. min Michalička vyrovnal. V závere zápasu mali oba celky veľké šance na gól, ale obrany aj brankári boli na mieste.