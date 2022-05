Mesto podporuje štrajkovú pohotovosť ZMOS, služby obyvateľom neobmedzí

Mesto Trenčín sa formálne pripojí k štrajkovej pohotovosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), služby obyvateľom však neobmedzí.

(Zdroj: MY TRENČÍN)

TRENČÍN. Mesto Trenčín sa formálne pripojí k štrajkovej pohotovosti Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), služby obyvateľom však neobmedzí. TASR o tom informoval trenčiansky primátor Richard Rybníček.

Ako dodal, zo strany Trenčína ide však len o gesto. Nebude dávať žiadne vlajky na pol žrde, ani nebude robiť nič, čo by znamenalo neposkytovanie služieb obyvateľom.

"Slovenské zákony sú postavené tak, že ak by sme napríklad prestali ľuďom poskytovať služby v oblasti stavebného práva, mesto by na to v prípade súdnych sporov doplatilo," povedal Rybníček s tým, že nechcú ohrozovať právny stav mesta.

Združenie miest a obcí Slovenska vstúpilo v súvislosti s návrhmi z dielne rezortu financií od štvrtka do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby napríklad prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde.