Kaščák z Pohody: Po pandémii sú drahé kapely ešte výrazne drahšie. Booking je ťažký

Festival Pohoda tento rok oslávi 25. výročie svojho založenia.

Zhruba jeden a pol mesiaca delí fanúšikov dobrej hudby od otvorenia brán jubilejného 25. ročníka festivalu Pohoda. O prípravách, očakávania, raste cien, aj o reakcii Pohody na dianie na Ukrajine sme sa rozprávali s organizátorom trenčianskej Pohody Michalom Kaščákom.

V plnom prúde sú prípravy 25. ročníka Pohody. Prikladáte organizácii festivalu pri okrúhlych výročiach väčšiu váhu?

Snažíme sa ho každý rok urobiť lepším ako predtým. V rokoch 2020 a 2021 mal festival úplne iný koncept, preto nadväzujeme na rok 2019. Zachovávame základné parametre festivalu, napríklad jeho maximálnu kapacitu. Čo sa týka výročia, zvláštny dôraz naň klásť nebudeme. Pri 20. výročí sme to urobili veľmi jednoducho – dali sme si ako darček The Prodigy, ktorých koncert z roku 2005 bol jedným z najsilnejších, preto si to zopakovali. Tento rok by sme mohli povedať, že darčekom bude Nick Cave, tak to ale pôvodne myslené nebolo. Napokon samotný 25. ročník sme si ani veľmi neuvedomovali pre tie zvláštne dva roky.

Michal Kaščák v rozhovore ďalej odpovedá: Má ekonomický zmysel zastropovať kapacitu festivalu v čase, keď ceny takmer všetkého rapídne rastú?

Vďaka čomu najväčší slovenský festival prežil dva pandemické roky?

Ovplyvňuje booking aj fakt, že Grape sa sťahuje do Trenčína?

Pohoda viackrát reagovala na aktuálne spoločenské udalosti, dodnes napríklad organizujete koncerty pre Jána a Martinu. Aký priestor dostane Ukrajina na 25. ročníku?

Dostanú priestor na Pohode aj ruskí hudobníci?

Ako si na Pohode pripomenú pamiatku zosnulého Milana Lasicu?

Dlhodobo razíte cestu nenavyšovať kapacitu Pohody, pričom za tým si stojíte aj dnes. Asi idete iným smerom ako zvyšok sveta…

Trend v zahraničí je iný, opačný. Tam je snaha buď navyšovať kapacitu, alebo zvýšiť počet dní festivalu, prípadne ho rozšíriť o ďalší víkend – tak to robí napríklad festival Primavera Sound. To, ako sme si my v roku 2010 povedali, že kapacitu nerozšírime nad 30 000 ľudí, je v Európe skôr výnimočné.