Patrila medzi ikony bývalej textilky Merina. Na sté výročie opravy Sovičku zbúrali

Podľa architekta a aktivistu Júliusa Brunu ministerstvo kultúry pošliapalo svoje vlastné sľuby.

TRENČÍN. Areál bývalého textilného závodu Merina v Trenčíne prišiel o ďalšiu stavbu. Tentoraz o generátorovňu, ktorú mnohí prezývali ‘Sovička‘ pre jej vzhľad, ktorý získala rekonštrukciou v roku 1922. Na sté výročie sa namiesto opravy dočkali opaku – zbúrania. To pobúrilo aktivistov, ktorí sa viac ako dva roky snažili zachrániť čo možno najviac industriálnych budov areálu, ale aj bežných ľudí.

Očakávali, že budova, ktorá jednou stenou susedila s budovou vyhlásenou za národnú kultúrnu pamiatku, dostane druhú šancu pre život. V uplynulých dňoch ale o ňu prišla. Podľa architekta a aktivistu Júliusa Brunu ministerstvo kultúry pošliapalo svoje vlastné sľuby.

Vpravo - budova "Sovičky." Záber pochádza z vlaňajšej návštevy ministerky kultúry v areáli Meriny. (zdroj: ministerstvo kultúry)

Pamiatka so Sovičkou mala vraj spoločne slúžiť kultúre

Textilka fungovala pod hradom Matúša Čáka do roku 2009. Trenčianski aktivisti mali za cieľ uchrániť viaceré objekty v obrovskom areáli v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice. Kým pamiatkari do zoznamu zapísali najprv tri, po rozhodnutí ministerstva zostala jediná, a to rozvodňa z roku 1931. Vedľa stojaca budova, miestnymi prezývaná Sovička, mala s ňou tvoriť celok. Ten mal podľa aktivistov štát odkúpiť a zrekonštruovať pre kultúrne účely. Július Bruna tvrdí, že taký krok prisľúbila samotná ministerka kultúry.

„Dala nám svoje slovo, kde vyhlásila, že prijala rozhodnutie o dotácii na rekonštrukciu týchto objektov. Mala zo zákona možnosť, ktorú aj potvrdila e-mailom, odkúpiť tento energoblok pre kultúrne pamiatky, aby tým pádom by uchránila aj nepamiatku – Sovičku. Z neznámych dôvodov tento sľub nesplnila,“ skonštatoval architekt.