Trenčianska univerzita vzdeláva študentov už 25 rokov

Rok 2022 je pre Trenčiansku univerzitu výnimočným, pretože v ňom oslávi 25. výročie svojho vzniku.

Univerzita bola založená 15. mája 1997. O jej úspechoch, novinkách, ale aj plánoch do budúcna nám porozprával rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Trenčianska univerzita je pomerne mladá, ale má na svojom konte viacero úspechov. Prečo by si mali záujemcovia o štúdium vybrať práve vašu univerzitu?

Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru. Sme energická univerzita s moderným prístupom a širokou paletou študijných programov od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Študentom musíme ponúkať odbory, ktoré im neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa stala treťou slovenskou univerzitou, ktorá má akreditované technické študijné programy pod značkou EUR-ACE. Tým, že je táto značka zahrnutá Európskou komisiou medzi European Quality Labels, akreditované študijné programy spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality. Programy zaisťujú nielen všeobecné spôsobilosti, odborné znalosti a praktické zručnosti absolventov s istotou, že budú spĺňať najprísnejšie kritériá a medzinárodné štandardy kladené v európskej podnikovej praxi, ale aj ľahšie možnosti mobility v rámci Európskej únie ako študenti i kvalifikovaní inžinieri. Na univerzite máme zriadené aj moderné Erasmus centrum, ktoré poskytuje profesionálnu podporu účastníkom tohto programu. Študenti i zamestnanci sa tu môžu dozvedieť o príležitostiach a podmienkach štúdia, stáže, ale i školenia či výučby v zahraničí. Aktuálne máme s partnerskými univerzitami z 19 krajín sveta uzavretých 79 zmlúv. Študenti radi absolvujú najmä pobyty v Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Grécku. Naša univerzita je i členom európskej vzdelávacej aliancie Innovative European Regional Universities – IERU, ktorej cieľom je zapojenie sa do iniciatívy Európske univerzity, vytvorenie európskeho vysokoškolského medzinárodného kampusu a siete univerzít s dlhodobou stratégiou.

V poslednej dobe prešlo rekonštrukciou viacero učební a priestorov univerzity. Čo všetko sa vám podarilo zmodernizovať?

Naša univerzita v posledných rokoch prešla obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára motivačné prostredie a nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu a výskum. Univerzita úspešne ukončila rekonštrukciu univerzitného študentského domova. Rekonštrukciou prešli aj laboratóriá na fakulte priemyselných technológií. Vznikla nová učebňa praktických zručností na fakulte zdravotníctva a učebňa pre personalistov na fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Počas výročného akademického roka bude prebiehať modernizácia priestorov na fakulte špeciálnej techniky v rámci vybudovania kreatívneho centra. Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass tiež prejde kompletnou rekonštrukciou nielen priestorov, ale pribudnú tu špeciálne technológie a laboratórne zariadenia pre ich výskumný program. Pripravujeme tiež projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné rozhodnutie s cieľom vybudovať nový moderný internát na Študentskej ulici, v areáli fakulty sociálno-ekonomických vzťahov, vrátane knižnice, kaviarne a parkovania.

Aké novinky plánuje do budúcnosti?

Už tento rok si budú môcť študenti a zamestnanci našej univerzity uľahčiť presúvanie po meste pomocou e-skútrov a e-bicyklov. Budeme prvou univerzitou na Slovensku, ktorá má systém zdieľaných elektrobicyklov a skútrov. Čakajú nás tiež oslavy Medzinárodného roka skla. Národné zázemie pre toto podujatie poskytne naše celouniverzitné pracovisko Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Táto úloha Centru FunGlass jednoznačne prináleží nielen vďaka aktuálnym výskumným úspechom pracoviska, ale i vzhľadom na tradíciu výroby a spracovania skla v trenčianskom regióne. Pracovisko FunGlass taktiež dostalo univerzitu na prestížny celoeurópsky zoznam KETs – Key enabling technologies, kde je univerzita jediným zástupcom zo Slovenska.

Z vašej univerzity vyšlo už množstvo absolventov, zmenil sa za tie roky prístup k študentom?

Na všetkých našich študentov a absolventov sme nesmierne hrdí za ich úspechy a dosiahnuté výsledky. Spomeniem napríklad cenu Študentská osobnosť Slovenska v kategórii elektrotechnika a priemyselné technológie, ktorú získal náš doktorand z fakulty priemyselných technológií. Tvorivý potenciál našich študentov sme už viackrát predstavili na strojárskych výstavách. Po skvelých úspechoch a oceneniach za terénne pásové vozidlo na elektrický pohon sme predstavili aj ďalšie novinky z dielní našich študentov. Napríklad dvojmiestne terénne vozidlo, CNC zariadenie s prídavným laserom alebo poloautomatické zariadenie na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe. Doma sme aj v móde. Naši študenti sa venujú tvorbe inovatívnych módnych návrhov, ale zaoberajú sa aj vlastnosťami materiálov, s ktorými pracujú. Trenčianska univerzita nezaostáva ani v oblasti zdravotníctva a ako jedna z mála vedeckých inštitúcií sa môže pochváliť výskumom v oblasti hyperbarickej oxygenoterapie, ktorá je unikátnou metódou v liečbe mnohých ochorení s významnými klinickými výsledkami. Fakulta zdravotníctva tiež pravidelne organizuje prednášky v rámci projektu Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast. Karcinóm prsníka je totiž najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie a je potrebné neustále informovať o dôležitosti prevencie. Naši študenti z univerzitného hokejového tímu Gladiators TnUAD nás reprezentujú v EUHL a hráči sú jasným dôkazom toho, že myšlienka univerzitného športu má veľký zmysel. Naši absolventi zastávajú významné pozície v strategických firmách nielen v trenčianskom regióne. Na budúcnosť sa nečaká, svoju budúcnosť musíme písať každodennou zodpovednou prácou. A k tomu vedieme aj našich študentov.

Čo by ste popriali univerzite k 25. narodeninám?

Chcem poďakovať všetkým, ktorí už 25. rok pomáhajú písať históriu úspechov. Osobitne sa chcem poďakovať za dlhodobú spoluprácu našim partnerom z priemyslu, samosprávy, zdravotníctva, sociálnej práce, médií, športu a kultúry. Vážim si dobré a priateľské vzťahy s domácimi a zahraničnými univerzitami, so Slovenskou akadémiou vied, výskumnými inštitúciami a strednými školami, pretože zdieľame spoločný priestor vo vzdelávaní a vede. V neposlednom rade ďakujem kolegom, študentom a absolventom, ktorých zásluhou má Trenčianska univerzita významné postavenie nielen na Slovensku, ale aj v európskom priestore a prajem nám minimálne ďalších 25 úspešných rokov.