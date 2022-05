VI. LIGA: Karty a penalty v Turnej, myjavské derby pred 500 divákmi, Ľuborča vyhrala po 50 dňoch + TOP hráči zápasov

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a TOP hráčov zápasov VI. ligy.

Kľúčové – Zamarovce 2:3 (2:1)

Hostia si prvých 20 minút vytvorili veľký tlak, z čoho vyústil úvodný gól Michalíka. Tieto minúty patrili Zamarovciam a Fraňo dvakrát trafil brvno. To bolo zo strany hostí na čas všetko. Domáci pridali na obrátkach a v 30. min vyrovnali na 1:1. V závere polčasu šli do vedenia, keď po Fabušovej prihrávke upravil na polčasových 2:1 Patrik Vavruš. Druhý polčas začali lepšie hostia a v 55. min vyrovnali Palmanom. Hra bola rozháraná a Zamarovčania využili svoju šancu, keď upravili na 2:3 Palmanom. Kľúčové si do konca zápasu vytvorili tlak, ale ani Machara, ani Peter Ďuriš už nevyrovnali, a tak si hostia odviezli tri body.

