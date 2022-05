REGIONÁLNY FUTBAL: Divočina v Turnej, sedemgólový brankár Husár hrdinom, myjavský šláger pre Brestovec + TOP hráči zápasov

Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek od III. po VIII ligy + TOP hráči zápasov.

III. LIGA

Myjava – Malženice 3:0 (2:0)

V 41. minúte sa v dobrej pozícií pred pokutovým územím ocitol Tomáš Mareš. Vypálil, ale zamieril presne do Maťašovského. Lopta sa však odrazila a akciu úspešne dokončil Cisár, ktorý tak poslal svoj tím do vedenia. Diváci na tribúnach sa ešte nestihli ani usadiť a už sa radovali znova. V 42. minúte vyslal presný center smerujúci k zadnej žrdi Čurik, rozbehnutý Pekár pálil z prvej a už to bolo 2:0 pre Spartak. V druhom dejstve sa do vyloženej šance dostali domáci futbalisti v 62. minúte. V brejkovej situácii sa ocitlo duo Čurik a striedajúci Martišiak. Už vo vnútri pokutového územia Čurik nezištne prihral Martišiakovi, aby vystrelil, ten však rozbehnutý nestihol správne zareagovať a trafil len brankára. Akcia kopaničiarov napriek tomu pokračovala. Martišiak loptu pre svojich spoluhráčov opäť vybojoval a umožnil zakončiť Cisárovi. Ten hlavičkoval tesne vedľa. Rovnaký hráč v 73. minúte nastrelil žrď malženickej brány a tlak Myjavy na súpera pokračoval. Ten v 79. minúte vyústil do tretieho domáceho gólu, ktorý po Martišiakovej prihrávke nekompromisne zavesil Pekár a znova rozjasal fanúšikov. V záverečných desiatich minútach sa už stav nezmenil a Spartak si predsa len na konto pripísal desiate víťazstvo po sebe.

