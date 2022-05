Dopyt po elektrobicykloch rastie. Môžu za to ceny pohonných látok?

Ceny pohonných látok za posledné obdobie enormne vzrástli. Ľudia to pociťujú najmä pri tankovaní benzínu, či nafty. Každý si všimol ich enormný rast.

Od začiatku roka 2021 ceny vzrástli minimálne o 70%, a trend neustále rastie. Nezastavuje sa, a už vôbec neklesá. Cestovanie sa preto stáva oveľa nákladnejším. Práve preto v tomto čase rozumné, rozhliadať sa po alternatívnych a lacnejších spôsoboch prepravy. Ideálnym riešením môže byť elektrický bicykel, alebo ekolobežka. Na Slovensku je tento typ prepravy stále v rozvoji, avšak v napríklad v Holandsku môžeme tento typ dopravy označiť už ako tradičný.

Ako cestovať lacnejšie v roku 2022?

Zdá sa Vám investícia do auta v dnešnej situácií neustáleho zdražovania pohonných látok priveľká? Aj to je dôvod, prečo rastie dopyt po elektrobicykloch a elektrokolobežkách. Už počas mesiacov úvodných mesiacov tohto roka, február a marec, bol zaznamenaný celkový nárast dopytu po elektromobilite o viac ako 27,5%.

Dôvodom môže byť najmä:

Nižšia vstupná cena

Nižšie náklady na pravidelnú údržbu a servis

Nižšie ceny za samotnú prepravu

Rýchlejšia preprava mestom

Ekologický spôsob prepravy bez výfukových plynov

Žiadne poplatky za garáž

Je možné cestovať iba za 5€ ročne?

Hľadáte spôsob, ako cestovať po meste za minimálne náklady? Ak premýšľate nad elektrobicyklom, môžeme Vás ubezpečiť o tom, že okrem prvotnej investície (až desať násobne menšej, ako pri kúpe auta) zaplatíte za celoročné cestovanie nie viac, ako 10€. Ako sme sa k tomu dopátrali?

Príklad:

Skladací elektro bicykel EOVOLT Evening, s najlepšou batériou a motorom.

Batéria integrovaná v sedlovke 504Wh

Prémiový stredový motor 36V a 250V

Dojazd na jedno nabitie bicykla je 70 až 100km, čo závisí najmä od terénu. To znamená, že ak do práce dochádzate približne 5km denne, nabíjate bicykel raz za týždeň. Za mesiac teda nabijete bicykel 4x, čo sa rovná približne 2kWh. Cena jedného kilowattu sa pohybuje v rozmedzí od 0,06 do 0,12€. Za mesiac teda pri najazdení 400km vrámci Vášho mesta zaplatíte menej ako 0,40€, čo predstavuje 1000% násobne menší náklad na prepravu do práce. Ročne teda zaplatíte za prepravu menej ako 5€! Zatiaľ čo pri aktuálnych cenách za benzín by ste ročne zaplatili 840€. Pálka, však? A to nehovoríme o vstupnej cene auta, servise, o údržbe (prezúvanie pneumatík, výmena oleja, kvapaliny) a o pravideľnej STK.

Čo je pri tom úžasné? Ročný náklad na elektrinu sa Vám zvýši skutočne iba o 5 drobných €.

Všestranné využitie a kompaktné uskladnenie aj v malom byte.

Chystáte sa na výlet objavovať nové zákutia nepoznaných miest? Skladací elektrobicykel Vám umožní vidieť viac za krátky čas. Stačí Vám jedno nabitie na to, aby ste niekoľko dní brázdili uličky. Plánujete ísť na roadtrip, či presúvať sa z mesta do mesta hromadnou dopravou? Jeho kompaktné a inovatívne skladanie Vám umožní striedať možnosti dopravy tak, ako sa Vám v daný moment zachce! Pozrite sa na to, ako funguje.