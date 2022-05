Budúci rok sa zásadne zmenia skúšky v autoškolách. Opäť porastie aj cena kurzov

Od roku 2023 sa navyše budú robiť teoretické časti skúšok na polícii.

TRENČÍN. Od začiatku roku výrazne narástli ceny kurzov v autoškolách. Poukázali na to nielen majitelia samotných autoškôl, ale i záujemcovia o vodičské oprávnenie. Obe strany sa zhodujú, že záujem o kurzy i napriek tomu neklesá, keďže väčšina zamestnaní vyžaduje od svojich zamestnancov, aby mali minimálne vodičský preukaz skupiny B.

Niektorí ľudia sa taktiež obávajú, že ceny kurzov budú rásť i naďalej. Prevádzkovatelia autoškôl však neevidujú nárast ziskov, keďže podľa ich slov si ľudia priplácajú hlavne za služby spojené s absolvovaním výuky.

Vodičské oprávnenie je na úrovni maturity

Viacerí mladí ľudia priznávajú, že ceny za výcvik sa im v súčasnosti zdajú privysoké.

„O zdražovaní autoškôl viem už dávnejšie, všimol som si to už rok pred mojimi 17 narodeninami, keď do autoškoly chodil môj brat a platil aj s poplatkami ku skúškam okolo 400 eur. Keďže som bol študent, tak som si brigádami nemal šancu naraz na taký drahý vodičák zarobiť, preto ho doteraz nemám. Tie ceny už, žiaľ, dole nepôjdu, skôr sa bojím, že budú ďalej rásť,“ obáva sa Branislav, ktorý má momentálne 21 rokov.

O vodičské oprávnenie má i napriek tomu záujem.

„Vodičák je dnes potrebný v každom druhom zamestnaní, plus hlavne mladí ľudia sú do toho prirodzene tlačení rodičmi alebo ďalšou blízkou rodinou. Stáva sa z toho taký štandard ako maturita, povedzme,“ povedal.

Podobné pocity má i stredoškoláčka Miroslava.

„Ešte stále chodím na strednú školu, ale určite by som po maturite chcela mať vodičské oprávnenie. Maturujem až o rok a bojím sa, či si to vôbec budem môcť dovoliť. Priznám sa, že tých 700 eur, čo je momentálne priemerná cena výcviku v autoškolách, mi príde strašne veľa. Počula som, že v minulosti ten výcvik stál nie viac ako 400 eur. To sa mi zdalo primerané,“ uviedla.

Narástla cena, nie zisky

Zdražovanie potvrdili aj samotné autoškoly. Ako hlavný dôvod uvádzajú infláciu.