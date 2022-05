S pomocou dotácií vzniknú do konca roka v Trenčíne nové cyklotrasy

Mesto Trenčín v ostatnom období vybudovalo vďaka eurofondom na území mesta niekoľko cyklotrás. V tejto výstavbe plánuje samospráva pokračovať, niekoľko nových cyklistických chodníkov plánujú vybudovať ešte do konca tohto roku.

V rámci mestskej infraštruktúry by mali vzniknúť aj nové nabíjacie stanice pre elektromobily.

Nové nabíjacie stanice

Trenčianska radnica má momentálne pripravené projektové dokumentácie na štyri nabíjacie stanice pre elektromobily. Tie sa majú nachádzať v štyroch rôznych lokalitách, každá má mať dva nabíjacie body. Informovala o tom Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.

„Žiaľ, neuspeli sme vo výzve, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a preto zrejme s touto infraštruktúrou sa zapojíme do pripravovanej výzvy z Plánu obnovy a odolnosti v rámci komponentu č. 3 – Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony,“ vysvetlila.

Pokračujú vo výstavbe cyklotrás

Mesto Trenčín zároveň plánuje pokračovať v budovaní cyklotrás. V rámci eurofondov tieto investície realizovali cez Integrovaný regionálny operačný program.

„Počas programového obdobia 2014 – 2020 sme k dnešnému dňu zrealizovali približne 6,5 kilometrov cyklo-trás. Ďalších viac ako 2,6 kilometra je momentálne vo výstavbe na Ulici Ľudovíta Stárka,“ povedala Ságová.

Táto cyklotrasa by mala byť podľa nej dokončená ešte v prvom polroku 2022.

„Pred realizáciou v rôznych fázach verejného obstarávania sú ďalšie intervencie do cyklotrás v dĺžke ďalších takmer päť kilometrov, ktoré by mali byť zrealizované do konca roku 2022. Do konca roku 2022 tak predpokladáme, že v rámci eurofondov by sme mohli mať dobudovanú cykloinfraštruktúru v dĺžke približne 14 kilometrov,“ priblížila.

Ako ďalej uviedla, celkový objem investícií bude vyšší ako 3 milióny eur, vrátane finančnej spoluúčasti z mestského rozpočtu. Zároveň mesto v tomto období budovalo aj ďalšie cyklotrasy výlučne z vlastných zdrojov.

„Momentálne máme predloženú žiadosť o poskytnutie NFP na projekt výstavby 1. etapy cyklotrasy na Brnianskej ulici a pripravujeme ďalšie projektové dokumentácie na financovanie z Plánu obnovy a odolnosti v rámci komponentu 3 – udržateľná doprava,“ uzavrela hovorkyňa.