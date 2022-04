Unikátny projekt Ligy zamestnancov láka firmy. Trenčiansky kraj už má 20 účastníkov

Futbal je celosvetovým fenoménom, ktorý spája masy ľudí. Petitpress na Slovensku spustil unikátny projekt Ligy zamestnancov.

Futbal je po pandémii späť a nám nie je ľahostajný. Neváhajte a prihláste svoj tím do oblastných kôl. Zažite kopec zábavy, športového zápolenia i utuženia vzájomných vzťahov.

Počas mája sa v Trenčianskom kraji uskutočnia tri turnaje. Prvý je na programe už 10. mája v Považskej Bystrici, druhý o týždeň neskôr 17. mája v Prievidzi a posledný 28. mája v Trenčíne.

Momentálne sú prihlásené tímy: HF NAJUS, a.s. Jamp s.r.o., TRENS SK, a.s. Vaillant group Slovakia, s.r.o., Leoni Slovakia, s.r.o., Lamelland Trenčín, Rona, a.s., Gleistein Slovakia, s.r.o. Magna Slovteca, s.r.o, Koval Systems, a.s. Bonfiglioli Slovakia s.r.o, Booster precision components, Dongil rubber belt Slovakia, s.r.o., Brose Prievidza, DSI DATA, a.s. Timm Slovakia, s.r.o., Adient Slovakia, s.r.o. Nestlé Slovensko, Fortischem, a.s. Carcoustics Slovakia Nováky, s.r.o.

A stále máme voľné miesta na to, aby ste ukázali, že práve tí vaši zamestnanci majú kvalitu, aby sa pozreli do vyšších kôl.

A o čo hráte? Na víťaza celoslovenského finále čaká letecký zájazd na futbalový šláger do Anglicka, Španielska, Talianska, alebo Nemecka + článok na celú stranu pre svoju firmu, strieborný tím sa môže tešiť na relaxačný pobyt na termálnom kúpalisku v Podhájskej + článok na pol strany pre svoju firmu, bronzoví borci vycestujú na kačacie a husacie hody do Slovenského Grobu + článok na pol strany pre svoju firmu.

„Dva ročníky futbalových turnajov vzbudili vo firmách Trenčianskeho kraja veľký záujem. Keďže sme hrali oblastné kolá v Považskej Bystrici, Trenčíne a Prievidzi, bola len otázka času, kedy preklopíme hru do väčšieho formátu. Nielen postup do celoslovenského kola, ale i zaujímavé ceny sú lákadlom tohto ročníka. Ako uvádzajú niektorí zamestnávatelia, hráči si už teraz mädlia ruky na celkovú výhru. My sa zasa tešíme na skvelú zábavu,“ povedala regionálna manažérka Dana Valachová.

Bližšie informácie pre turnaje v Trenčianskom kraji a nahlásenie účasti: Dana Valachová - Tel.: 0905 570 998, Anna Satrapová - Tel.: 0915 912 849.