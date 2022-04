V ťažších chvíľach som hráčov motivoval stávkami, hovorí kouč Holovka

Majstrovský titul získali po deviatich rokoch. Florbalisti 1.FBC Trenčín ovládli slovenskú mužskú florbalovú extraligu a so ziskom šiesteho titulu sú rekordérom ligy. Tím už tretiu sezónu viedol tréner Jan Holovka, ktorý mal po predchádzajúcich predčasne ukončených ročníkoch vysoké ambície.

Sezónu ste zvládli systémom štart-cieľ. Aká bola?

Vôbec nebola jednoduchá. Znova nám ju narušila pandémia. Museli sme na to reagovať a prispôsobiť prípravu. Na konci už bolo na hráčoch vidieť, že toho majú dosť. Som rád, že chlapci všetko zvládli a zaslúžene berieme titul.

Bol majstrovský pohár vašim jednoznačným cieľom od úvodu sezóny?

Vzhľadom k tomu, že sme do sezóny vstupovali s veľmi mladým tímom a zapracovali sme medzi mužov až osem hráčov, ktorí do tej doby hrali mládežnícke súťaže, to možno na boj o titul nevyzeralo. Hráči urobili behom sezóny obrovský progres. Kabína si dobre sadla a ambície sa od zápasu k zápasu zvyšovali.

Majstrovský káder Realizačný tím: Jan Holovka (hlavný tréner), asistent trénera: Juraj Lamačka, vedúci družstva: Martin Galajda, fyzioterapeut: Janka Zverbíková, lekár: MUDr Marek Bojda. Hráčsky káder: Jakub Klobučník, Dušan Ďurmek, Peter Počarovský, Tomáš Kvasnica, Samuel Virga, Michal Amrich, Matúš Machara, Róbert Trefný, Norbert Ondrášik, Jakub Repka, Branislav Mitucha, Karol Pelczarski, Boris Habánek, Matej Galajda, Tomáš Bulejčík, Filip Cifranič, Samuel Babík, Jakub Ondrášik, Patrik Bičan, Dominik Vrábeľ, Andrej Rendl, Filip Fürsten, Gabriel Královič, Timotej Bielik. Vedenie klubu: Miroslav Sága (prezident klubu), Ivan Piovarči (športový riaditeľ), Rastislav Timko (manažér)

Dá sa považovať za vyvrcholenie niekoľkoročnej systematickej práce, ktorú pravidelne prerušovala pandémia koronavírusu?

V Trenčíne som tretiu sezónu. Od začiatku sme začali pracovať na tvorbe tímu, ktorý bude hrať o medaily. Mojou snahou bolo vytvoriť mužstvo nielen na vysokej florbalovej úrovni, ale taktiež výborný kolektív. Bez dobrej atmosféry v kabíne sa o medaily hrá iba veľmi ťažko.