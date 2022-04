Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na revitalizáciu Námestia Matice slovenskej

Takmer tri milióny eur by mala stáť revitalizácia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, ku ktorej radnica už vyhlásila verejné obstarávanie.

DUBNICA NAD VÁHOM. Takmer tri milióny eur by mala stáť revitalizácia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, ku ktorej radnica už vyhlásila verejné obstarávanie. Záujemcovia o zákazku majú možnosť predkladať svoje ponuky do 23. mája, samospráva by s realizáciou chcela začať ešte v letných mesiacoch.

Podľa dubnického primátora Petra Wolfa je technický stav jedného z najvýznamnejších verejných priestranstiev v meste kritický. „Uvedomujeme si naliehavú potrebu obnovy centrálnej mestskej zóny, preto bola a naďalej zostáva rekonštrukcia námestia našou prioritou. Pre Dubnicu nad Váhom ide o kľúčovú udalosť v novodobej histórii mesta, ktorá výrazným spôsobom na dlhé roky v pozitívnom slova zmysle ovplyvní kvalitu života Dubničanov a zásadne pozdvihne reputáciu mesta aj v očiach návštevníkov," poznamenal Wolf.

Vyhláseniu verejného obstarávania predchádzali dva roky príprav. „Pripravovali sme sa na komplexnú obnovu a prestavbu námestia, keďže je naozaj v havarijnom stave. To, čo iným samosprávam, ktoré tiež stáli pred revitalizáciou svojho námestia, trvalo aj sedem či osem rokov, sme v Dubnici nad Váhom zvládli za menej ako polovicu času. Napriek tomu sme v projektovej dokumentácii šli do hĺbky, nič sme nepodcenili a všetko dôkladne pripravili tak, aby verejné obstarávanie prebehlo bez komplikácií a my sme mohli začať so samotnými prácami na námestí,“ dodal Wolf.

Podľa zverejnených podkladov k verejnej súťaži sú náklady na rekonštrukciu odhadnuté na približne 2,86 milióna eur. Presná cena vyplynie z výsledkov verejného obstarávania a hoci ide o finančne veľmi náročný projekt, obnovu centrálnej mestskej zóny bude samospráva financovať z vlastného rozpočtu.