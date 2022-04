Suvenírovú eurobankovku s Mestskou vežou začnú predávať v sobotu

V Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne spustia v sobotu (23. 4.) predaj suvenírovej eurobankovky s motívom Mestskej veže.

TRENČÍN. V Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne spustia v sobotu (23. 4.) predaj suvenírovej eurobankovky s motívom Mestskej veže. Ide o tretiu eurobankovku, ktorá sa svojím motívom spája s mestom Trenčín.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, Mestská veža v minulosti slúžila ako hlavný vstup do mesta z južnej strany. Popod vežu prichádzali do Trenčína významné návštevy, ale aj prípadní nepriatelia. Je pravdepodobne staršia ako mestské hradby, nazývali ju aj Dolná brána či Turecká veža. Až do výstavby jezuitského (dnes piaristického) kostola bola najvyššou stavbou na Mierovom námestí. Meria 32 metrov a má šesť podlaží.

„Predaj 5000 kusov eurobankoviek sa začne ráno o 8.00 a potrvá do 14.00 h. Zberatelia považujú bankovky s nižšími sériovými číslami za vzácnejšie, z prvých 100 kusov bude preto možné zakúpiť len jednu bankovku na osobu,“ uviedla hovorkyňa.

Od čísla 101 do 1000 bude podľa nej predaj obmedzený na 10 kusov na osobu. Pri predaji ďalších kusov limit obmedzený nie je. Výnimku majú ročníkové čísla od 1920 do 2022. Pri ročníkových sériových číslach bude možné zakúpiť jednu bankovku na osobu s možnosťou výberu čísla. Bankovky však nebude možné vopred rezervovať osobne ani e-mailom.