Produkcia v páleniciach Trenčianskeho kraja v porovnaní s minulou sezónou klesla na 60 percent

V územnom obvode Colného úradu Trenčín sa nachádza 59 pestovateľských páleníc, ktorých služby v súčasnom výrobnom období využili tisícky pestovateľov.

TRENČÍN. Ako informovala hovorkyňa trenčianskeho CÚ Renáta Peťovská, doteraz spracované doklady nasvedčujú tomu, že produkcia vo výrobnej sezóne 2021/2022 bude len na úrovni 60 percent minulej sezóny.

Poklesu produkcie zodpovedajú údaje o odvedenej príslušnej spotrebnej dani z liehu, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu. „V aktuálnom výrobnom období to bolo doposiaľ 3,2 mil. eur z takmer 600-tisíc litrov čistého alkoholu, no v predchádzajúcom výrobnom období to bolo 5,4 mil. eur z takmer milión litrov čistého alkoholu," uviedla Peťovská.

V danom výrobnom období si jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu so zvýhodnenou sadzbou 2,70 eura za jeden liter 50-percentného alkoholu. „Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou. Destilát vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh," podotkla Peťovská.

V aktuálnom výrobnom období bolo podľa jej slov doteraz zistených 20 prípadov neoprávneného nadlimitného uplatnenia zvýhodnenej sadzby spotrebnej dane. „V porovnaní s predchádzajúcou výrobnou sezónou je to výrazný pokles. Vtedy bolo takýchto zistení až 123," dodala Peťovská.