Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek VIII. líg.

VIII. NM

Bzince – Hrašné 2:1 (1:1)

Hostia mali do zápasu výborný nástup, keď sa už v samom úvode dostali do vedenia po zásahu Kevina Kleina. Domáci však potvrdili solídnu jarnú formu. Do polčasu sa im podarilo vyrovnať Karavayom. Ten istý hráč v polovici druhého dejstva pridal aj druhý úspech Bziniec. Do konca zápasu už gól nepadol, a tak body zostali doma.

