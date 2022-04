VI. LIGA: Očkov zosadil Turnú, kľúčovský debakel, tímy z dna tabuľky povstali + TOP hráči zápasov

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a TOP hráčov zápasov VI. ligy.

Okrem výsledkov, komentárov a tabuľky VI. ligy prinášame aj mená najlepších hráčov zo všetkých siedmich zápasov aktuálneho kola.



Záblatie – Myjava B 1:0 (0:0)

V Záblatí sa predstavilo mužstvo z čelných pozícií tabuľky, ale na ihrisku to tak počas celého stretnutia vôbec nevyzeralo. Domáci sa od začiatku zahryzli do súpera, boli aktívni, kombinovali, strieľali a do 30. min si vypracovali tri gólové príležitosti, ktoré však Vereš, ani Jančovič nevyužili. V druhom polčase sa očakávala zvýšená aktivita hostí, tá však neprišla. A boli to Záblaťania, ktorí aj v druhej štyridsaťpäťminútovke jednoznačne dominovali. Po nepremenení veľkej šance v 60. min však prišla situácia zo 71: min. Na výlet sa vybral stopér J. Kováčik, v šestnástke bol faulovaný a domáci kopali v 22. kole vôbec prvý pokutový kop v tejto sezóne. S prehľadom ho premenil Dárius Jančovič.

