Ak k valorizácii dôchodkov nedôjde do pol roka, stratíme trpezlivosť, vraví okresný predseda Jednoty dôchodcov Slovenska

Mladé rodiny a seniori majú čo robiť, aby prežili zo dňa na deň, upozorňuje Ján Skyba, predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje s aktuálnym zdražovaním bojovať valorizáciou dôchodkov a predčasným vyplatením vianočného príspevku seniorom. Tento krok ostro kritizuje Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá s týmto riešením nesúhlasí.

Ján Skyba, predseda Okresnej organizácie jednoty dôchodcov v Trenčíne vraví, že tento krok nebude mať negatívny dopad len na životy dôchodcov, ale aj na mladé rodiny. V rozhovore taktiež prezradil, aké riešenie problému by bolo podľa neho najideálnejšie, ale aj to, či plánujú na znak protestu vyjsť do ulíc.

V čom spočíva avizovaná pomoc dôchodcom zo strany vlády?

Avizovaná pomoc spočívala najmä v tom, že vláda nám prakticky ponúkala to, čo nám prináležalo v bežnom živote, odhliadnuc od súčasnej doby, kedy sa energie a vlastne život ako taký, sťažil dôchodcom, ale aj mladým rodinám. Mladé rodiny a seniori majú čo robiť, aby prežili zo dňa na deň, keď sa to tak zveličene povie.

V rozhovore sa okrem iného dočítate Prečo JDS nesúhlasí s avizovanou pomocou zo strany štátu?

Ako sa návrh vlády podpíše na životoch dôchodcov?

Prečo valorizácia dôchodkov negatívne poznačí aj mladých ľudí?

Či a za akých okolností plánujú protestovať proti vláde?

Aká pomoc zo strany štátu by im pomohla?

Prečo si JDS myslí, že predošlé vlády viacej pomohli seniorom?

Aká je hlavná kritika tejto pomoci z vašej strany?