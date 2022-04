Za útok na taxikára mu hrozia tri roky za mrežami

Trenčianska polícia obvinila pre prečin výtržníctva 38-ročného muža z Trenčína.

TRENČÍN. Trenčianska polícia obvinila pre prečin výtržníctva 38-ročného muža z Trenčína. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, obvinený je z napadnutia taxikára a jedného okoloidúceho, ktorý sa snažil taxikárovi pomôcť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Hrozí, že utečenecká kríza bude viesť k nárastu osýpok a detskej obrny, upozorňuje epidemiologička Čítajte

38-ročný muž nasadol do vozidla taxislužby, avšak vodič ho upozornil, aby vystúpil, keďže má objednaného zákazníka. Náhodne okoloidúci muž sa rozhodol taxikárovi pomôcť a tiež vyzval muža na vystúpenie z taxíka. Obvinený muž ho napadol a viackrát udrel do hlavy a tváre. „Páchateľ vo svojom agresívnom správaní pokračoval aj voči vodičovi taxíka, ktorý v tom čase sedel vo vozidle. Jedenkrát ho udrel do tváre a následne kopal a búchal aj do osobného vozidla poškodeného," uviedla k prípadu polícia.

Obaja muži nakoniec páchateľa spacifikovali a privolali na pomoc políciu. „Obvinený bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Dychová skúška na alkohol mala výsledok 0,71 mg/l, čo je v prepočte 1,48 promile," doplnila polícia s tým, že obvinený muž bol už v minulosti súdne trestaný.

Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bude povereným príslušníkom Policajného zboru spracovaný návrh na podanie obžaloby a kompletný spisový materiál skončí u prokurátora. V prípade dokázania viny hrozí za tento skutok trest odňatia slobody až na tri roky.