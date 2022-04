Zlodeji sa po vlámaní skryli na toaletách, policajtom uľahčili prácu

Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 33 a 45 rokov z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 33 a 45 rokov z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Zlodeji uľahčili mužom zákona prácu, keďže sa po krádeži v sklade predajne elektrotechniky v obci Hôrka nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom) skryli na toaletách, kde ich privolaní policajti našli.

Dvaja muži vnikli do predajne cez poškodenú mrežu a rozbité okno a do prinesených ruksakov si naložili tovar za takmer 450 eur. „Majiteľ predajne privolal políciu, ktorá páchateľov našla v predajni schovaných v priestoroch WC. Mužov zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia," uviedla k prípadu krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov predložil vyšetrovací spis prokurátorovi aj s návrhom na podanie obžaloby. „V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody až na dva roky," dodala Kuzmová.