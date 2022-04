VII. LIGY: Gólostroj Poruby v derby, v šlágri kola uspel Beckov, desiata remíza Hrádku + TOP hráči zápasov

Prehľad výsledkov, komentárov, tabuliek a TOP hráčov zápasov zo VII. líg.

Okrem výsledkov, komentárov a tabuliek VII. líg Sever a VII. ligy Juh prinášame aj mená najlepších hráčov zo všetkých zápasov aktuálneho kola.



VII. SEVER O TITUL

Selec – Skalka 2:1 (1:0)

Domáci boli v zápase favoritom, no hostia neprišli s porazeneckou náladou. Selčania šli do vedenia v 22. min, keď sa presadil Gago. V zápase dominovali najmä brankári, ktorí boli oporami svojich tímov. Na góly diváci čakali napokon až do záveru zápasu.

