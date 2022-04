V Trenčíne vyrábajú repliku korunovačného klenotu

Originál uhorskej kráľovskej koruny je od roku 2000 uložený v budove maďarského parlamentu. Pred 400 rokmi sa dočasne nachádzal aj v Trenčíne.

TRENČÍN V Trenčíne vzniká v týchto dňoch replika uhorskej kráľovskej koruny. Korunovačný klenot vyrábajú miestni klenotníci, ktorí sa rozhodli ísť v šľapajách dávnych majstrov a korunu zhotovujú podľa ich postupov.

Pozlátenú repliku bude môcť počas leta obdivovať verejnosť na Trenčianskom hrade. Aj takýmto spôsobom si chce správca pamiatky, Trenčianske múzeum, pripomenúť významné jubileum. Pred 400 rokmi sa uhorská kráľovská koruna dočasne nachádzala práve v dnešnom krajskom meste.

Trojmesačná zastávka v Trenčíne

Uhorská koruna sa v Trenčíne zastavila v rámci svojej cesty z Košíc do korunovačnej Bratislavy. Do metropoly východu ju priniesol vodca jedného z protihabsburských povstaní Gabriel Betlen. Po podpise Mikulovského mieru v roku 1622 sa ju zaviazal vrátiť. V Košiciach ju spolu s ostatnými korunovačnými klenotmi odovzdal vyslancom Ferdinanda II., ktorí ju cez Prešov, Levoču, Žilinu a Trenčín previezli do Šopronu. Odtiaľ putovala následne do dnešného hlavného mesta.

„Bratislava bola skoro 250 rokov korunovačným mestom Uhorska, takže od druhej polovice 16. storočia až po prvú polovicu 19. storočia mali korunu na hlavách všetci uhorskí králi, posledným z nich bol Karol IV. v roku 1916, “ vysvetľuje zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík.