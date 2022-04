Prehľad výsledkov, komentárov a tabuliek z VIII. ligy Nové Mesto a VIII. ligy Senica-Myjava.

VIII. NM

Bzince – Priepasné 2:1 (2:0)

Posilnené Bzince sa chceli odpútať z dna ligovej tabuľky a proti nevyspytateľnému Priepasnému sa im to aj podarilo. Ako prvý sa presadil posila Karvay, ktorý zaznamenal gól v 23. min. Do polčasu sa k nemu pridal Parči a domáci mali nakročené za troma bodmi. V druhom dejstve diváci čakali na gól až do záveru.

