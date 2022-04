V Trenčianskom kraji by mohli jazdiť autobusy na vodíkový pohon

V Trenčianskom kraji by mali v budúcnosti vzniknúť aj vodíkové údolia, v ktorých by sa mohli realizovať projekty od výroby vodíka až po jeho spotrebu.

Písali sme

Písali sme Trenčín bude mať nového prevádzkovateľa MHD. Bratislavský scenár vraj nehrozí Čítajte

TRENČÍN. Trenčianska župa plánuje do dvoch rokov nakúpiť vodíkové autobusy. Začať jazdiť by mali na hornej Nitre, ktorá by sa mala stať po útlme ťažby hnedého uhlia zelenším regiónom aj z hľadiska dopravy. Aktuálne pripravuje samosprávny kraj štúdiu realizovateľnosti, ktorá je tesne pred dokončením. Tá by mala stanoviť, koľko finančných prostriedkov by celý projekt stál.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Štúdia rieši nielen kapitálové výdavky, ktoré sú dôležité na obstaranie autobusov, ale hlavne následnú prevádzku. Musíme vyrátať, koľko bude stáť a podľa toho by sme chceli nakúpiť počty autobusov,“ informoval trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Ďalej sa dočítate - O zakúpení akého počtu vodíkových autobusov župa uvažuje? - V ktorých rokoch by mohli začať brázdiť cesty Trenčianskeho kraja? - V ktorej časti kraja chcú na železniciach používať vlak na vodíkový pohon? - Kde v rámci Trenčianskeho kraja by sa mohol v budúcnosti vyrábať takzvaný zelený vodík?

Financovanie cez eurofondy

V súčasnosti v kraji premáva viac ako 400 prímestských autobusov na naftu. Hoci všetky majú ekologický motor, podľa Bašku to už nemusí v budúcnosti stačiť.