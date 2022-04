FOTO: Archeológovia zoznamujú verejnosť s podzemím pod mestom

Priblížiť verejnosti nesprístupnené priestory podzemia pod Novým Mestom nad Váhom bolo hlavným cieľom prvej prednášky z cyklu Potulky Novým Mestom nad Váhom.

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Priblížiť verejnosti nesprístupnené priestory podzemia pod Novým Mestom nad Váhom bolo hlavným cieľom prvej prednášky z cyklu Potulky Novým Mestom nad Váhom. Cyklus pripravilo Trenčianske múzeum Trenčín. Ako informoval archeológ Juraj Malec, okrem prednášky mali záujemcovia ojedinelú možnosť navštíviť časť podzemných priestorov aj osobne.

„Niektoré chodby pod Novým Mestom nad Váhom sú aj dvojúrovňové, siahajú do hĺbky až šesť metrov. V minulosti sa pivnice používali ako chladničky, ľudia v nich uskladňovali úrodu. Vďaka systému vetrania tu boli ideálne podmienky na skladovanie. Sekundárnou funkciou podzemia bolo ukrytie obyvateľov v prípade ohrozenia,“ priblížil archeológ.

Niektoré chodby mohli byť podľa neho v minulosti poprepájané, naznačuje to zamurovanie niektorých častí. Pre verejnosť sú priestory podzemia uzavreté, dostať sa do nich môže len pri podobných podujatiach. Najbližšie sa verejnosť môže dostať do podzemia v rámci ďalšej z cyklu prednášok v júni.

Ako dodal, teórie o prepojení podzemného systému s neďalekými hradmi Čachtice či Beckov sú nepodložené a nereálne. „Ide skôr o nejaký folklór. Podobné teórie sa objavujú po celom Slovensku. V stredoveku však nedokázali vybudovať podzemnú chodbu pod vodným tokom,“ zdôraznil Malec.