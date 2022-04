Kastelánka Čachtického hradu: V hlbokej noci máte pocit, že sa na vás niekto díva a sleduje vás

Katarína Orthová má naozaj netradičné povolanie. Od roku 2017 je kastelánkou Čachtického hradu.

ČACHTICE. Je na Čachtickom hrade počuť v noci nárek a vzdychanie pred stovkami rokov mučených dievčat? Naozaj niekedy počuť hlučné vrźganie stromov v okolitých lesoch aj v úplnom bezvetrí? Čo je pravdy na guľovitej hmlovine, ktorá sa údajne zvykne valiť z opustených priestorov, kde krvavá grófka väznila svoje obete? Nielen na otázky venované paranormálnym javom sme sa pýtali ženy, ktorá je už niekoľko rokov dušou i telom spojená s hradom v Čachticiach. Katarína Orthová má naozaj netradičné povolanie. Od roku 2017 je kastelánkou Čachtického hradu.

Päť rokov sa denno - denne stará o chod a všetky aktivity obrovskej pevnosti s ešte väčšou históriu spojenou s menom neslávne preslávenej grófky Alžbety Bátoriovej. Kastelánka Katarína Orthová v hradných priestoroch zostáva častokrát do neskorej noci. Aj ona tu už zažila nevysvetliteľné situácie, ktoré by väčšine ľudí nahnali panický strach. Tajomné múry vyžarujú dodnes magickú atmosféru a skrývajú mnohé tajomstvá, z ktorých naskakuje husia koža a zimomriavky na tele. A my sa v rozhovore s obľúbenou a veľmi aktívnou kastelánkou vrátime práve medzi studené múry, ktoré si pamätajú na svoju krvavú grófku a udalosti staré stovky rokov.

V rozhovore sa dočítate aj Či niekedy rátala s tým, že sa stane kastelánkou?

Čo pôvodne vyštudovala?

Ako vníma Alžbetu Bátoriovú?

Čo z minulosti by túžila vidieť?

Či niekedy na Čachtickom hrade prespala?

Či sa niekedy stretla na hrade s paranormálnymi javmi?