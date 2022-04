Prevencia zraku by sa nemala podceňovať, zvlášť u seniorov!

V oblasti očného lekárstva sú najohrozenejšou skupinou seniori.

U osôb nad 60 rokov sú dôležité pravidelné prehliadky zraku, a to aj vtedy, keď žiadny problém pacient nepociťuje. V tomto veku sa môžu objavovať rôzne vážne očné ochorenia, ktoré nie je možné odkladať a je dôležitá ich včasná diagnostika a začatie liečby.

„Príkladom môže byť napríklad vekom podmienená makulárna degenerácia (VPDM), ktorá postihuje 15 % seniorov,“ hovorí primár Ján Sokolík, a dodáva: „Vlhká forma VPDM dokáže nevratne zničiť zrak počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Preto je dôležitá skorá diagnostika. Riziko slepoty je pri tomto ochorení naozaj vysoké a práve čas je pre nás rozhodujúci, aby sme mohli pacientovi účinne aplikovať biologickú liečbu pomocou tzv. anti-VEGF látok.“

Ďalším dôvodom pre kontrolu zraku je i zelený zákal alebo glaukóm. Oko totiž môže trápi zvýšený vnútroočný tlak, o ktorom ľudia vôbec nevedia. Ak nie je vysoký vnútroočný tlak kontrolovaný a liečený, môže byť príčinou vzniku glaukómu, ktorý býva nazývaný i „tichý zlodej zraku“. Pacient pri ňom totiž necíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti a bez povšimnutia tak dochádza k vážnemu poškodeniu zrakového nervu, ktoré môže viesť až k úplnej strate zraku.

Preventívne vyšetrenie u starších osôb môže odhaliť i sivý zákal, ktorý ľuďom zhoršuje videnie. Operácia sivého zákalu by sa nemala zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kvalita života, ale i to, že čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia.

Odkladať preventívne vyšetrenie by nemali ani diabetici. Tí by mali podstúpiť preventívne vyšetrenie z dôvodu tzv. diabetickej retinopatie. „Zákernosť tohto ochorenia spočíva predovšetkým v jeho nenápadnosti. Spočiatku sa neprejavuje prakticky žiadnymi príznakmi a až v pokročilom štádiu sa prejaví zhoršeným videním, ktoré vtedy už nie je možné napraviť, iba spomaliť,“ vysvetľuje primár Ján Sokolík.

Vážne očné ochorenia ohrozujúce seniorov:

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPDM)

Patrí k najzávažnejším ochoreniam sietnice a je najčastejšou príčinou ťažkej straty zraku až slepoty u starších ľudí. Pri makulárnej degenerácii dochádza k postihnutiu tzv. žltej škvrny (centrálna časť očnej sietnice).

Zelený zákal (odborne glaukóm)

Patrí k častým očným ochoreniam, ktoré je však veľmi závažné a býva nazývané i „tichý zlodej zraku“. Dôvodom je, že pri zelenom zákale dochádza k postupnej degenerácii a odumieraniu zrakového nervu, avšak pacient žiadne príznaky nepociťuje.

Diabetická retinopatia

Je závažné ochorenie ciev očnej sietnice dôsledkom zle liečenej cukrovky. Vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje upchatie či poškodenie drobných ciev, ktorými je sietnica pretkaná. Dochádza tak k nedostatočnému prekrveniu či opuchu sietnice, ktoré spôsobuje zhoršené videnie až po stratu zraku.

Sivý zákal (odborne katarakta)

Vzniká najčastejšie dôsledkom starnutia ľudskej očnej šošovky a väčšinou postihuje osoby vo veku 60 až 75 rokov. Pri sivom zákale dochádza k zakaleniu ľudskej očnej šošovky, čo bráni prieniku svetelných lúčov na sietnicu, a človek to vníma, ako keby videl cez hmlu.

Neodkladajte operáciu sivého zákalu!

Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal. Na otázky pacientov o sivom zákale odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje.

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná, že ho má?

Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené a skreslené videnie do blízka i do diaľky, a tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient by operáciu nemal zbytočne odkladať. Dôvodom je nielen kvalita života, ale aj to, že čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia.

Ako prebieha operácia sivého zákalu?

Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. Počas operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza umelou šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vykonáva sa miestnym znecitlivením. Oko je do druhého dňa zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom vidí. V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je operácia sivého zákalu hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútroočných šošoviek?

V Očnom centre Sokolík ponúkame kvalitné vnútroočné šošovky amerického výrobcu Lenstec. Pacient má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu po operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne vnútroočné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti od okuliarov. Vnútroočná šošovka zostáva v oku po celý život, už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú možnosť výberu, ako sa bude po operácii pozerať na svet.

