FOTO: V bánovskej SOŠ testovali inteligentnú mikroklímu

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Ideálne podmienky na výučbu prostredníctvom zariadenia inteligentnej mikroklímy testovali v uplynulom období vo vybranej triede Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Prostredníctvom projektu sa v učebni snažili dosiahnuť lepšie koncentrácie oxidu uhličitého (CO2), prašnosti, teploty a vlhkosti. Rovnaké parametre merali študenti v ďalšej triede prostredníctvom svojho zariadenia.

Na programovaní školského zariadenia a jeho zapájaní sa podieľal študent odboru mechanik počítačových sietí bánovskej SOŠ Enriko Repa spolu so svojím spolužiakom. "Malý počítač meria vlhkosť, CO2 a teplotu. Hlavným cieľom bolo zistiť, ako vplýva ovzdušie na študentov. Chceli sme zistiť, či zmena CO2 má nejaký vplyv na našu pozornosť počas vyučovania," povedal Repa.

Iniciátorom projektu bol odborník Andrej Číž s profesionálnymi zariadeniami, v škole si vytvorili vlastné meranie, ale s celkom dobrými výsledkami, spomenul majster odborného výcviku Juraj Štefánik s tým, že meranie koncentrácie CO2 je zatiaľ len v skúšobnej fáze. "Hlavným prvkom zariadenia je server, potom sú tam klinické stanice, ktoré podávajú informácie do hlavného centra. Je to založené na báze ´raspberry pi´ (jednodoskový počítač, pozn. TASR), informácie do hlavného centra podávajú práve pripojené externé snímače," priblížil Štefánik.

Odborné zázemie pri projekte poskytol Číž. "Keď som zistil, že deti v škole vyvíjajú senzoriku na meranie kvality ovzdušia, navrhol som im, že voči referenčným staniciam, ktoré sú profesionálne, môžu svoje kalibrovať. Na budovu sme zavesili stanicu na meranie kvality ovzdušia z medzinárodného projektu," priblížil Číž.

Zo zariadení, ktoré Čížovi poskytli sponzori, podľa neho vymodelovali jednu štandardnú špičkovo vybavenú triedu s technologickým vetraním, dekontamináciou vzduchu od nečistôt, vírusov a baktérií. "Druhú triedu máme postavenú na klasickom vetraní. V oboch učebniach pritom meriame kvalitu ovzdušia," doplnil odborník.

Projekt v prvej fáze vyhodnocuje parametre správneho vetrania, ktoré vplýva na sústredenie študentov. Z predbežných dát vyplýva, že v učebniach sa nachádzajú vysoké koncentrácie CO2, sú prekurované a majú nízku vlhkosť vzduchu. Do druhej fázy sa zapoja ďalší odborníci zo Slovenska a Nórska, ako i Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Študenti v rámci nej dostanú inteligentné hodinky na meranie vitálnych funkcií, univerzita im poskytne psychodiagnostické testy. Závery projektu chcú odborníci predstaviť v júni.