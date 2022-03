Dobrovoľníci zachraňujú stovky žiab pred smrťou pod kolesami automobilov

Takmer 2000 žiab zachránia dobrovoľníci pred smrťou pod kolesami automobilov na ceste pri Skalke nad Váhom v Trenčianskom okrese.

TRENČÍN. Žaby migrujú z lesného komplexu medzi Skalkou a Zamarovcami k Váhu, kde sa rozmnožujú.

Ako TASR informoval dobrovoľník Drahoš Stano, 'žabie taxi' robí občianske združenie Pre prírodu. Spolu s dobrovoľníkmi prenášajú žaby cez cestu medzi Trenčínom a Nemšovou k vode a po skončení sa rozmnožovania naspäť do lesa.

„Vodiči tieto úseky už poznajú. Tým, ktorí nie, radíme spomaliť, žaby obísť, prípadne ich presunúť na bezpečné miesto na druhej strane cesty. Záleží to však aj od počtu žiab. Podobné úseky už bývajú na Slovensku označené. Žaby zbierame vo večerných hodinách, zberači majú baterky a reflexné vesty,“ priblížil Stano s tým, že v nedeľu (27. 3.) preniesli dobrovoľníci za hodinu 48 ropúch bradavičnatých.

Dobrovoľníčku Barboru Zubovú priviedla k prenášaniu žiab dcéra, ktorá z toho robí reportáž v rámci komunity Reportéri pre životné prostredie. Z ropúch mala spočiatku podvedomý strach, ten však po pár minútach pominul.

„Žabám treba naozaj pomôcť prežiť, nie je to ľahké. Tak, ako teraz tiahnu k vode, budú neskôr tiahnuť naspäť do lesa. Ak ich záchranu vieme zabezpečiť, bola by škoda im nepomôcť,“ skonštatovala Zubová.