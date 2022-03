V meste začali s opravou výtlkov, v štyroch lokalitách plánuje radnica celoplošnú opravu

V Dubnici nad Váhom začali s jarnou opravou výtlkov a poškodení mestských komunikácií.

DUBNICA NAD VÁHOM. V Dubnici nad Váhom začali s jarnou opravou výtlkov a poškodení mestských komunikácií. Ako informoval vedúci stavebného úradu Jozef Králik, v spolupráci s obyvateľmi mesta počas obhliadok terénu zmapovali spolu 430 výtlkov.

„V týchto dňoch už máme k dispozícii asfalt, preto sa môžeme pustiť do opráv poškodených komunikácií. Začíname cestou vedúcou do Kolačína a pokračujeme v smere na sídlisko Pod hájom. Najskôr prebehne frézovanie výtlkov,“ uviedol vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Ako dodal, v prípade priaznivých okolností by opravu výtlkov chcelo mesto zrealizovať do Veľkej noci.

V niektorých mestských lokalitách plánuje radnica v tomto roku celoplošnú opravu ciest a preto tu aktuálne opravia len najväčšie výtlky. „V štyroch lokalitách plánujeme celoplošnú opravu komunikácií, preto dôkladná oprava všetkých, aj tých najmenších výtlkov, by nebola hospodárna. Opravíme tu len veľké výtlky, ktoré by mohli spôsobiť poškodenia vozidiel,“ vysvetlil Králik.

Podľa jeho slov by sa v lete malo komplexnej obnovy malo dočkať parkovisko za D-klubom a priľahlá asfaltová plocha a tiež Kollárova a Okružná ulica. K plánovaným rekonštrukciám komunikácií mesto zaradilo aj sídlisko Pod kaštieľom, kde je v pláne odvodnenie komunikácie a úprava priľahlého parkoviska pri bytovom dome 645.