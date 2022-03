Zmluva na rekonštrukciu „panelky“ podpísaná!

Slovenská správa ciest (SSC) koncom februára podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom

Obyvatelia Trenčianskeho kraja sa dočkali. Dlhoočakávaná rekonštrukcia panelovej cesty I/9 medzi obcami Chocholná-Velčice a Mníchova Lehota môže začať.

Ide o investíciu vo výške 16,5 mil. eur, financovaná bude primárne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. „Panelka je azda najrozbitejšia cesta na Slovensku. Teraz už nič nebráni tomu, aby sa mohli stavebníci konečne pustiť do práce,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Celkovo bude zrekonštruovaných 7,5 km cesty I. triedy, súčasťou projektu je aj rekonštrukcia šiestich vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy a siedmich mostných objektov. „Motoristi si to po rokoch čakania určite zaslúžia. Zrekonštruovaná cesta so sebou prinesie aj benefity v podobe väčšej bezpečnosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Obyvatelia dotknutých samospráv sa teraz musia vyzbrojiť trpezlivosťou počas trvania rekonštrukcie, ktorá je dôležitá pre celý región,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Modernizácia „panelky“ by mala byť hotová do konca roka 2023.

(Lenka Kukučková)