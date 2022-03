Na Pohode 2022 vystúpi legenda hip-hopu Grandmaster Flash

Americký DJ a jeden zo zakladateľov hip-hopu a DJ-ingu Joseph Saddler uzavrie svojou šou otvárací deň festivalu, ktorý sa uskutoční 7. až 9. júla na trenčianskom letisku.

TRENČÍN. Na Pohode 2022 vystúpi hip-hopová legenda Grandmaster Flash. Americký DJ a jeden zo zakladateľov hip-hopu a DJ-ingu Joseph Saddler uzavrie svojou šou otvárací deň festivalu, ktorý sa uskutoční 7. až 9. júla na trenčianskom letisku.

"My sa tešíme, že Grandmaster Flash zahrá svoj set po Glebovi počas otváracej, štvrtkovej noci v najväčšom festivalovom stane. Sme si istý, že pôjde o mimoriadne silnú noc," uviedol riaditeľ Pohody Michal Kaščák.

Festival pripomína, že členovia kapely Grandmaster Flash and the Furious Five sú tiež autormi pojmov, ako hip-hop a MC. Zoskupenie preslávili najmä živé vystúpenia, ale aj hity ako The Message, ktorá predznamenala spoločensky angažovanú hip-hopovú tvorbu, či pieseň The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel.

V roku 2007 sa stalo prvým hip-hopovým menom v Rock and Rollovej sieni slávy. "Samotný Grandmaster Flash je tiež prvým DJ-om v tomto zozname najvýraznejších postáv svetovej scény," dodáva PR manažér festivalu Anton Repka.

Grandmaster Flash zavíta do Trenčína s interaktívnou hudobno-vizuálnou šou s názvom Hip Hop People, Places and Things. "Počas setu predstaví významné udalosti, zásadných ľudí, vybavenie, nahrávky i priekopnícke techniky," približuje Repka vystúpenie umelca, ktorý "dokázal, že gramofóny a mixážne pulty môžu byť hudobnými nástrojmi". Návštevníkom tohtoročnej Pohody prinesie "párty a dejiny hip-hopu v jednom".

Viac informácií o účinkujúcich na 24. ročníku Pohody nájdu záujemcovia na webstránke festivalu.