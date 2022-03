Župa chce niektoré študijné odbory zatraktívniť motivačným štipendiom

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje pre budúcich študentov nedostatočne obsadených učebných a študijných odborov vo svojich stredných školách motivačné štipendium.

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje pre budúcich študentov nedostatočne obsadených učebných a študijných odborov vo svojich stredných školách motivačné štipendium. Týkať sa má tradičných remeselných výrobných odborov, ktorých absolventov si vyžadujú zamestnávatelia v kraji.

Ako informovala Barbora Jánošková z komunikačného oddelenia Úradu TSK, pre školský rok 2022/2023 sa to týka 18 odborov vzdelávania v 13 stredných odborných školách. K nim patrí napríklad odbor nástrojár, mechanik opravár, strechár, agromechatronik, murár, ale aj stolár, inštalatér či technik spracovania plastov. Od septembra 2022 by tak prváci študujúci v týchto odboroch mohli získať 50 eur mesačne ako motivačné štipendium.

„Finančná motivácia by bola vo vybraných odboroch udeľovaná študentom od prvého do štvrtého ročníka s tým, že vo štvrtom ročníku by žiaci získali 20 eur mesačne. Podmienkami získania štipendia bude prospech, správanie a počet neospravedlnených dní. Poskytovať sa bude len pre denné formy štúdia s vyplatením dvakrát za školský rok na základe polročného a koncoročného hodnotenia žiakov,“ doplnila Jánošková s tým, že TSK chce na štipendiá vyčleniť asi 90.000 eur.