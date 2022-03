Majstrovstvá Európy budú mojím vrcholom kariéry, hovorí odhodlane gólman Kopčan

O necelé tri mesiace sa v Košiciach uskutočnia Majstrovstvá Európy v malom futbale. Horúcim kandidátom na post reprezentačnej jednotky je brankár Martin Kopčan, ktorý graduje formu smerom k júnovému šampionátu.

Slováci sa na júnovom domácom šampionáte v malom futbale predstavia v základnej skupine proti Taliansku, Belgicku a Poľsku. Ako vnímate zloženie skupiny?

Žreb som sledoval v priamom prenose. Poviem otvorene, že Poliakov a Talianov som si želal. Som priaznivec Talianska vo veľkom futbale, takže svojim spôsobom je to pre mňa vysnívaný súper. Poľsko poznáme z konfrontácií na medzinárodných turnajov. Menšia neznáma je Belgicko. Z môjho pohľadu ide o veľmi dobrú skupinu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/z3N8eolNKus

V akej fáze sa nachádzate v príprave na blížiaci sa šampionát?

Celý svoj život aktuálne podriaďujem malému futbalu. Pripravujem sa po každej stránke od fyzickej až po mentálnu. Na programe máme päť zrazov. Prvý sme už absolvovali. Za dva dni sme mali šesť tréningov, ktoré boli náročné.

Nezabúdajme, že ide o amatérsky šport, ale po každej stránke sa snažíme ísť naplno. Trénerský tím na čele s Ladislavom Borbélym nenecháva nič na náhodu.

Napísali sme

Napísali sme Borbély? Je inteligentný a vkusne vtipný, hovorí o reprezentačnom trénerovi Martin Kopčan Čítajte

Aká je vaša aktuálna pozícia v tíme?

Konkurencia na brankárskom poste je azda najväčšia. Momentálne je nás šesť, ale do brány môže ísť iba jeden. Urobím všetko pre to, aby som to bol ja. Dostať sa na európsky šampionát je snom každého futbalistu. Bez ohľadu na to, či ide o veľký, alebo malý futbal. Pracujem na sebe tvrdo, aby som bol v júni reprezentačnou jednotkou.

Väčšina hráčov malého futbalu sa venuje veľkému futbalu na regionálnej úrovni. Pred pár rokmi mohli hráči z týchto súťaží iba závidieť Hamšíkovi, či Škrtelovi, že majú možnosť predstaviť sa v národnom drese. Čo to pre chlapcov znamená?

Celý život hráme na úrovni regionálnych líg, ktoré nie sú také populárne. Príde nám na zápasy možno dvesto až štyristo divákov. Teraz očakávame návštevy atakujúce päť tisíc. Pre nás všetkých je to obrovská motivácia. Každý chce byť súčasťou tímu. O to viac, že sa o šampionáte hovorí už dlho, bol preložený a hlavne sa hrá v domácom prostredí. Pre mňa osobne bude vrcholom kariéry.

Napísali sme

Napísali sme Kopčan opäť frajerom. Čaja mal v očiach smrť Čítajte

Nebude vám domáce prostredie a tisícky divákov zväzovať ruky?

Sme pripravení na to, že tribúny budú plné. Nemám z toho obavy. Práve naopak. Čím je väčšia kulisa a množstvo kamier, tým sa cítim lepšie a motivovanejšie. Mám už niečo odohrané. Trému nechám v šatni.

Nedávno sa slovenskej reprezentácií vo futsale podarilo prebojovať až do štvrťfinále kontinentálneho šampionátu. Na niekoľko dní bol futsal na Slovensku športom číslo jeden. Očakávate niečo podobné aj v prípade malého futbalu?

Mnohých chlapcov z futsalovej reprezentácie poznám a veľmi som im fandil. Podobne, ako každého športu na Slovensku.

Na blížiace majstrovstvá Európy by som pozeral z ešte iného hľadiska. Futsalisti hrali v Holandsku. Naše majstrovstvá sa konajú na Slovensku, takže očakávam, že bude pod výrazne väčším drobnohľadom z pohľadu divákov i médií. Budeme robiť všetko pre to, aby sme nesklamali a urobili dobrý výsledok.

Napísali sme

Napísali sme Fanúšikovia nechceli chodiť na futbal a zvonili mu na zvonček. Martin Kopčan je späť Čítajte

Kde sa nachádza hranica úspech?

Vždy som bol perfekcionista. Neznášam prehry, hoci by šlo o karty, alebo človeče, nehnevaj sa. Ak sa dostanem do konečnej nominácie, chcem skončiť čo najlepšie. Každý z nás by mal myslieť na víťazstvá.

Nedávno ste sa stali členom najlepšej šestky v malom futbale za rok 2021. O čo v ankete šlo?

Fanúšikovia malého futbalu vyberali z približne 45 hráčov tých najlepších. V mojej kategórií bolo ďalších päť gólmanov.

Ľudia hlasovali na internete a poradné hlasy mali aj tréneri, prezident a členovia realizačného tímu. Za prejavenú dôveru všetkým ďakujem a ich podporu si cením.