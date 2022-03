V Trenčíne po pandemickej prestávke opäť otvorili denné centrá pre dôchodcov

Po pandemickej prestávke otvorili v pondelok (14.3.) v Trenčíne Denné centrum na Sihoti.

TRENČÍN. Trenčianski seniori tak opäť majú možnosť stretávať sa pri spoločnom programe.

Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, centrum poskytuje sociálnu službu počas dňa ľuďom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

„Cieľom Denného centra Sihoť je podnecovať aktivitu tejto skupiny našich obyvateľov, začleňovať ich do života spoločnosti, a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, tiež uspokojovať ich kultúrne, spoločenské a sociálne potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby,“ doplnila hovorkyňa s tým, že Denné centrum Sihoť je otvorené od pondelka do štvrtka v čase od 9.00 do 17.00 h a v piatok od 9.00 do 14.00 h.

Ako dodala, v Trenčíne otvorili aj ďalších šesť denných centier (bývalých mestských klubov dôchodcov). Vo všetkých platia aktuálne protipandemické opatrenia vrátanie používania respirátorov v interiéri.