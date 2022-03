Na starom moste v Trenčíne sa od stredy začnú dopravné obmedzenia

Na starom cestnom moste cez rieku Váh v Trenčíne obmedzia od stredy dopravu. Dôvodom je výmena dočasného oceľového premostenia na ceste I/61.

TRENČÍN. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, rekonštrukcia oceľového premostenia na mostnom objekte bude v dvoch etapách. Prvá etapa v čase od 16. do 20. marca obmedzí dopravu z centra mesta do Zlatoviec. Druhá etapa od 21. do 27. marca obmedzí dopravu v opačnom smere, teda zo Zlatoviec do centra mesta.

Počas stavebných prác bude doprava riadená regulovčíkmi. Od 20.00 do 6.00 h bude premávku usmerňovať svetelná signalizácia. Opravu realizuje správca komunikácie Slovenská správa ciest. Nákladná doprava nad 7,5 tony bude v období rekonštrukcie presmerovaná cez obchádzkovú trasu po Električnej ulici.