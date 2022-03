Krvavé peklo na rieke Piava mu v duši zostalo do konca života

Po alpských bojoch hlboko pod bodom mrazu ostali pod nánosmi ľadu dodnes uchované viaceré telá vojakov.

Napísali sme

Napísali sme Prázdne nábojnice z guľometu chytal do košíka počas paľby. Detstvo prežil v období druhej svetovej vojny Čítajte

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM/PRIEVIDZA. Kruté vojnové boje sa nás v tomto období bytostne dotýkajú. Mnohí z našich predkov útrapy dvoch svetových vojen zažili v najťažších bojoch na miestach, ktoré sa krvou zapísali do smutnej histórie našej planéty. Ondrej Beňadik z Prievidze (nar. 1893) prežil po narukovaní do armády Rakúsko - Uhorska a neskoršom prechode do Československých légií na vlastnej koži najťažšie boje 1. svetovej vojny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od konca roku 1917 až do ukončenia 1. svetovej vojny bojoval v oblasti rieky Piava a v alpskom predhorí Monte Grappa v jednom z najvýznamnejších medzníkov tejto vojnovej apokalypsy pomenovanom Bitka o Piavu. V neľudských podmienkach v Bitke o Piavu v radoch viacerých znepriatelených armád zahynulo počas hlavnej fázy bitky na proti sebe bojujúcich stranách vyše sto tisíc vojakov.

V článku sa okrem iného dočítate Prečo sa Ondrej Beňadik obával že skončí na šibenici?

Ako to, že tok rieky Piava do dnes ukrýva mŕtve telá?

Aké prírodné pasce čakali na vojakov v Alpách?

Koľko vojakov zahynul pri bojoch na Piave?

Strašná vojnová bitka na rieke Piava

Krv desaťtisícok mŕtvych vojakov z armád Talianska a jeho spojencov z Dohody na jednej strane a príslušníkov armád Rakúsko - Uhorska či Nemecka na strane druhej tu tiekla doslova potokom. Rieka Piava a časť talianskych alpských masívov sa stali miestom, kde sa výrazným spôsobom rozhodovalo o víťazoch a porazených.