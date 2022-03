Počet utečencov z Ukrajiny rastie, mesto ich ubytovalo už viac ako 60

Sociálne oddelenie mesta s pomocou materskej školy a základných škôl na území mesta vybavuje aj zaradenie detí do výchovno-vzdelávacieho procesu.

MYJAVA. Počet utečencov z Ukrajiny postupne narastá aj v meste Myjava. Ich aktuálny počet je 61. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Viac ako 93 percent tvoria ženy a deti. "Polovica z nich už má s pomocou mesta a pracovníkov sociálneho oddelenia vybavený štatút odídenca, ďalší idú autobusom na cudzineckú políciu do Trenčína v pondelok. Ľudia prichádzajúci na Myjavu si stihli so sebou vziať len málo vecí, takže na začiatok potrebujú pomoc prakticky so všetkým. Okrem zabezpečenia vhodného ubytovania aj s jedlom, hygienickými potrebami, ošatením, financiami a podobne," uviedol Hrin.

Sociálne oddelenie mesta s pomocou materskej školy a základných škôl na území mesta vybavuje aj zaradenie detí do výchovno-vzdelávacieho procesu. "Podľa aktuálnych informácií to vyzerá tak, že vyučovanie začne navštevovať 15 detí z Ukrajiny a do škôlky bude chodiť päť detí. Zamestnanci mesta sú takisto pripravení pomôcť ženám s hľadaním zamestnania, aby mohli začať aspoň trochu normálne fungovať. Niektoré z nich nastúpia do práce už v najbližších dňoch," informoval hovorca mesta.

Na oddelení sociálnych služieb utečenci vypĺňajú registračné formuláre, dostávajú jedlo, oblečenie, letáky v ukrajinčine s pokynmi a dôležitými kontaktmi. "Pracovníci samosprávy zisťujú, ako sú na tom finančne, aké majú k dispozícii doklady, v akej profesii na Ukrajine pôsobili, informujú ich o možnosti získať SIM karty a podobne," doplnil Hrin.