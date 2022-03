O tom, kde sú v okrese CO kryty i dopade utečeneckej vlny na trh práce. Vyšli nové MY Noviny

V novom vydaní zodpovieme aj všetky dôležité otázky ohľadne daní, ktoré si kladú živnostníci.

Tento týždeň sa okrem iného dočítate:

- V Trenčíne sú desiatky protiplynových a odolných úkrytov, mnohí ľudia však netušia, kde sa môžu v prípade hrozby ukryť. Sú nejaké kryty aj v okolitých obciach?

- Niektoré závody v Trenčíne zamestnali prvých utečencov z Ukrajiny, čoskoro zamestnajú ďalších. Aký dopad bude mať utečenecká vlna na trh práce?

- Pamätník Milana Rastislava Štefánika v parku znehodnotili

nateraz neznámy vandali. Skutok rieši polícia.

- Geodetické označenia v archeologickom nálezisku v Srnianskom háji zmizli. Aký význam majú tieto tabule?

- Rodák z Podlužian bol cez druhú svetovú vojnu druhák na základnej škole. Nacisti vtedy bývali aj u nich doma. V rozhovore priblížil svoje spomienky na toto obdobie.

- Galéria Miloša Alexandra Bazovského pripravila predajnú

výstavu. Výťažok z nej pomôže obetiam vojny na Ukrajine. Ako?

- Súčasťou novín je aj tento týždeň MY magazín s TV programom (31 staníc na 7 dní). Nezabudli sme ani na obľúbenú krížovku so súťažou o knihu, či sudoku.



- Ingrid Suchánková zaúča do tajov karate takmer tridsať detí. Bojové umenie učí rešpektu, povedala v rozhovore.

- Nenechajte si ujsť ani rozhovor s fyzioterapeutom bronzových hokejistov Andrejom Foltýnom. Okrem iného prezradil aj to, že na olympiádu pôvodne nechcel ísť.

-