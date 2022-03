VI. LIGA: Záchranka v Hornej Strede, koniec Jastrabia, druhá prehra Turnej

Prehľad výsledkov VI. ligy.

Opatová – Myjava B 2:2 (1:0)

Stretnutie sa odohralo na umelom trávniku v Trenčíne. Domáci začali zápas dobre a prvých pätnásť minút boli lepším tímom. Hostia následne prevzali iniciatívu do svojich rúk, no gólovo sa nepresadili. Tesne pred odchodom do kabín strelil vedúci gól Opatovej Adamec. Hostia po prestávke dokázali byť góloví. V 66. min a v 74. min Lacuška dvoma presnými zásahmi otočil skóre stretnutia. V závere sa Opatovej podarilo zariadiť deľbu bodov, keď sa v 83. min zapísal do streleckej listiny Kurín. Dramatický a kvalitný duel sa skončil nerozhodne.

