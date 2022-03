Prirovnávajú ich k Hanzelkovi so Zikmundom, počas pandémie sa túlali

Dvaja učitelia z Trenčína využili kolísavé ceny leteniek a napriek cestovateľským obmedzeniam vyrazili do národných parkov Kostariky.

TRENČÍN. Geografi Róbert Margoč a Jozef Mikolášek sa pred dvomi rokmi vrátili z Mjanmarska v juhovýchodnej Ázii. Ďalšiu výpravu podnikli až na tretí pokus.

Plán C

Vlani chceli ísť do Afganistanu, kde sa nedostali z bezpečnostných dôvodov. V lete im kvôli pozitívnym testom nevyšlo dobrodružstvo v Gruzínsku. „Kostarika je asi najcivilizovanejšia krajina, ktorú sme prebádali za ostatných pätnásť rokov. Na prelome decembra a januára išlo o najdostupnejšiu lokalitu s úžasnou prírodou a množstvom zaujímavostí na relatívne malom priestore. Mali sme ju v užšom výbere už predtým. Ľutujeme len to, že sme nemohli prekročiť hranice do Nikaraguy a Hondurasu,“ vysvetlil Mikolášek.

Ako doplnil jeho kolega z Obchodnej akadémie v Trenčíne, letenky si zabezpečovali vo vlastnej réžii v období, keď v USA vrcholila vlna variantu omikron.

„Americká klientela mala vtedy zákaz cestovať. Ceny sme vystihli neuveriteľne výhodne, onedlho vzrástli dvojnásobne. Naša trasa viedla z Viedne cez Londýn, Houston v Texase do San José. Z domu až po príchod do cieľa blízko hlavného mesta sme sa presúvali 33 hodín.“

Švajčiarsko Strednej Ameriky

Štát ležiaci v najužšej časti stredoamerickej šije pravidelne okupuje popredné priečky celosvetových prieskumov o tom, kde sa ľudia cítia najšťastnejší. Costa Rica v preklade znamená „bohaté pobrežie“.