Trenčín chce pomôcť utečencom z Ukrajiny najmä s ubytovaním

Ubytovacie kapacity môžu ponúknuť aj dobrovoľníci.

TRENČÍN. Na príchod utečencov z Ukrajiny sa pripravuje aj Trenčín. V meste zasadal krízový štáb, ktorý určil, akým spôsobom im dokážu v krajskom meste pomôcť. Sústredil sa najmä na ubytovacie kapacity. Primátor Richard Rybníček avizuje, že v tejto súvislosti bude kontaktovať majiteľa trenčianskeho výstaviska, ako aj správcu mestskej športovej haly.

„Práve tam by sme mohli zriadiť kľúčové kontaktné body pre ľudí z Ukrajiny, kde by sme sa o nich postarali a kde by si mohli všetko potrebné vybaviť. Pokiaľ by to bolo nevyhnutné, v tejto chvíli by sme ich dokázali ubytovať v športovej hale, kde máme potrebné zázemie ako sprchy či toalety, aby boli títo ľudia v čo najdôstojnejších podmienkach,“ informoval po zasadnutí krízového štábu trenčiansky primátor.

Zapojiť sa môžu aj dobrovoľníci

Okrem samosprávy môžu svoje ubytovacie kapacity ponúknuť aj dobrovoľníci. Mesto chce vytvoriť ich databázu na základe špeciálnej telefonickej linky.

„Obyvatelia sa nám budú môcť nahlásiť, pokiaľ budú pripravení v prípade nutnosti ubytovať nejakú ukrajinskú rodinu alebo ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Vytvorí sa tak zoznam dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní pomôcť,“ ozrejmil Rybníček.

Linka bude fungovať v pracovných dňoch 9.00 do 14.00. Určená je aj pre Ukrajincov žijúcich v Trenčíne alebo obyvateľov mesta, ktorí majú rodiny na Ukrajine a potrebujú pomoc s ich príchodom na Slovensko. Rybníček zároveň upozornil, že aktuálne má štát v okrese Trenčín ubytovacie kapacity pre asi 170 ľudí. Tých dokáže okamžite umiestniť.

V zálohe bude bankový účet

Trenčianska radnica zároveň zriadi bankový účet. Aktivuje ho však len vtedy, pokiaľ by bola migračná vlna z Ukrajiny príliš silná a situácia by sa vymkla spod kontroly.