Včelár: Nový regulačný zákon by mnohých z nás pripravil o včely

Niekde je včiel veľa, niekde chýbajú, opisuje nerovnomerné rozloženie včelstiev na Slovensku.

Napísali sme

Napísali sme Na majiteľa Kúrie Dubnických v Beckove podali trestné oznámenie Čítajte

Pripravovaná novela zákona z dielne poslancov OĽaNO má regulovať to, koľko včelstiev sa môže nachádzať na kilometri štvorcovom. Pavel Viktorín, včelár z Dežeríc si myslí, že keby tento zákon prejde, mnoho včelárov by prišlo o svoje včely.

Na druhej strane hovorí, že mnohé obce trpia nedostatkom včiel a zákon, ktorý by rovnomerne rozložil včelstvá by bol pre slovenských včelárov prínosom. V rozhovore taktiež priblížil, či je v našom regióne o včelárstvo záujem, prečo si včelíny zakladá čoraz viacej mladých ľudí, ale i to, prečo je včela najdôležitejší tvor na planéte.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako by sa pripravovaná novela zákona dotkla slovenských včelárov?

Nemyslím si, že sa jedná o nejaké drastické zakazovanie včelárom rozširovať chovy, nemyslím si, že by hrozilo, že by niekto prišiel a zakázal mi mať včely, pretože iní už majú včely a počet tých včiel by bol vyšší, ako zákon na meter štvorcový dovoľuje.

V článku sa okrem iného dočítate aj Ako by sa pripravovaná novela zákona dotkla slovenských včelárov?

Aká pomoc zo strany štátu chýba včelárom?

Či je o včelárstvo v našom regióne záujem?

Prečo včelu viackrát vyhlásili za najdôležitejšieho tvora planéty?

Prečo majú v Číne nedostatok včiel?

Aký dopad to má na krajinu?

Prečo majú o včelárstvo záujem mladí ľudia?

Každopádne, keby ten zákon naozaj prejde, tak by strašne veľa včelárov prišlo o včely. Tým pádom je to veľmi kontraproduktívne, keďže sa snažíme, aby včelárov a včiel bolo viac.

Nemyslím, že by si takýmto drastickým spôsobom mohli dovoliť len tak znížiť