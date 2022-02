FOTO: Bánovskí študenti pokračujú v zostrojovaní svojho vozidla Tatra

Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej pokračujú v zostavovaní Tatry.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej pokračujú v zostavovaní Tatry. Vozidlo, ktoré skladajú v rámci projektu Tatra do škôl, budú neskôr využívať pri svojej práci trenčianski krajskí cestári. Okrem detí z bánovskej školy zostavujú svoju Tatru i považskobystrickí študenti.

"Od malička som pozeral na otca, ako opravuje autá a zaujalo ma to. Má to niečo do seba. Je jednoznačne lepšie robiť, ako sedieť v lavici. Je skvelé, že sa nám takáto možnosť naskytla," povedal druhák Dominik Zajac.

Odbornú pomoc poskytujú študentom priamo zamestnanci z kopřivnickej automobilky. "Dodávame vozidlo v rozloženom stave, teda do posledného klinca. V prvej fáze sa postaví podvozková časť, spoja sa nápravy, rúry, zostupy. Potom sa prejde k lakovaniu, vyrobeniu rámu, následne sa vyzdobí podvozok. Celé sa to skompletizuje," opísal výrobný pracovník závodu Miroslav Štefek.

Pracovníci prišli do Bánoviec nad Bebravou podľa neho po tretí raz, pri ďalších dvoch ich návštevách bude auto pripravené na odjazd. "Chlapci sa snažia, ako všade, niekto má záujem väčší, niekto menší," podotkol s tým, že záujem videli vo viacerých školách, pracovitejšie v Čechách sú však podľa neho dievčatá.

Vozidlo zostavujú študenti v rámci pilotného projektu Tatra do škôl, študenti odboru autoopravár- mechanik si tak prakticky môžu vyskúšať svoje zručnosti a vedomosti na stavbe reálneho vozidla, priblížila riaditeľka bánovskej SOŠ Zuzana Janíková. Auto potom bude podľa nej môcť využívať Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. "Pre školu je to významná príležitosť, Bánovce nad Bebravou boli známe výrobou podvozkov pre Tatry. Týmto tak oprášime históriu," dodala Janíková.