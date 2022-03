Špičkové podmienky pre rozvoj talentu vytvorí župná športová škola aj basketbalistom

Memorandum o spolupráci podpísal Trenčiansky samosprávny kraj, Stredná športová škola Trenčín a Slovenská basketbalová asociácia na základe rastúceho záujmu o basketbal medzi mládežou.

Práve Slovenská basketbalová asociácia je šiestym športovým združením, s ktorým bude škola spolupracovať na zabezpečení kvalitnej športovej prípravy budúcich talentov.

Vďaka podpisu memoranda kraj zlepší podmienky pre rozvoj a napredovanie talentovanej basketbalovej mládeže. „Stredná športová škola Trenčín má nielen dobré materiálno-technické zázemie, ale aj vynikajúcich pedagógov, vďaka čomu vie skĺbiť športovú stránku s kvalitným vzdelaním. Mladým basketbalistom chceme ponúknuť aj fyzioterapeutov, masérov a psychológov, aby sme z nich vychovali špičkových športovcov,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Na škole v súčasnosti študuje 6 basketbalistov, z toho 3 dievčatá. Od memoranda si zúčastnené strany sľubujú, že záujem o tento šport ešte porastie. „Basketbal mal v Trenčíne veľkú históriu, preto by sme ho chceli dostať naspäť do krajského mesta. Tešíme sa, že za pár rokov práce sa nám podarilo rozšíriť členskú základňu basketbalového klubu AS Trenčín na 150 detí všetkých vekových kategórií,“ priblížil štatutár Basketbalového klubu AS Trenčín Richard Ďorďai, ktorý bol Slovenskou basketbalovou asociáciou splnomocnený na podpis memoranda.

Okrem basketbalistov už škola na základe podpísaných memoránd zabezpečuje profesionálnu športovú prípravu pre hokejistov, futbalistov, florbalistov, volejbalistov a atlétov.

(Barbora Jánošková)